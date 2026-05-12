Cosenza
Temporanea sospensione del servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese
Così come comunicato dall’Asp, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) per diverse date fino a domenica 31 maggio, sarà sospeso per carenza di personale sanitario.
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che in caso di necessità i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza (118).
Già sospeso da ieri, lunedì 11, nello specifico, il servizio non sarà garantito dalle ore 20 di domani, mercoledì 13 alle ore 8 di giovedì 14; dalle ore 20 del 16 alle ore 8 di lunedì 18; e dalle ore 20 del 30 alle ore 8 di domenica 31 maggio.