Tensioni a Lamezia Terme, Sinistra Italiana replica a Talerico

Catanzaro, 28 aprile 2025 – Sinistra Italiana interviene sulla situazione politica a Lamezia Terme, replicando alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale Antonello Talerico. Al centro della polemica, la presentazione della lista Calabria Azzurra in vista delle elezioni comunali.

Il Coordinamento Provinciale di Catanzaro, guidato da Francesco Tallarico, invita Talerico a “contare fino a dieci” prima di esprimersi in difesa della propria parte politica, definendo le sue affermazioni “scomposte e sconclusionate”. Secondo Sinistra Italiana, contrariamente a quanto sostenuto dal consigliere, si tratterebbe di un fatto “gravissimo”: tra le firme raccolte per la lista Calabria Azzurra figurerebbe infatti quella di un delegato della lista “Era Ora”, che ha denunciato l’episodio al commissariato di Polizia, sostenendo di non aver mai apposto la propria firma.

Per il partito, questo episodio rifletterebbe un “clima poco sereno” all’interno del centrodestra lametino, come testimonierebbe – a loro dire – anche la “risposta nervosa e disinformata” di Talerico, accusato inoltre di aver tentato di spostare l’attenzione sull’ex senatrice Doris Lo Moro con osservazioni ritenute non aderenti ai fatti.

La vicenda si inserisce in un quadro di crescente tensione politica a pochi giorni dalle elezioni comunali.