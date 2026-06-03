Tentato femminicidio a Castrovillari, fermato un 30enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari hanno sottoposto a fermo un uomo di 30 anni, gravemente indiziato del reato di tentato femminicidio.

Nota integrale

CASTROVILLARI – I Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno sottoposto a fermo un 30enne per tentato femminicidio.

La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, allertati da una richiesta di aiuto alla Centrale Operativa, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso a seguito del ricovero di una ragazza con numerose ferite da taglio al capo e alla schiena.

Dopo aver constatato le gravi condizioni della giovane, i Carabinieri hanno avviato immediate indagini che, attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’indagato, conoscente della vittima, avrebbe più volte tentato di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i ripetuti rifiuti della ragazza. Nella notte avrebbe quindi deciso di attenderla al suo rientro a casa. La giovane, accortasi della sua presenza, avrebbe tentato invano di dissuaderlo, ma l’uomo, dopo averle strappato di mano il cellulare, l’avrebbe colpita ripetutamente con un coltello al volto e alla schiena, tentando anche di strangolarla.

La ragazza sarebbe riuscita a salvarsi grazie al tempestivo intervento di un amico che avrebbe costretto il presunto aggressore alla fuga.

I militari hanno successivamente rintracciato il fermato presso la propria abitazione, dove hanno sequestrato due coltelli, gli abiti e il veicolo utilizzato, tutti con verosimili tracce ematiche.

Alla luce degli elementi raccolti e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato femminicidio e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Inoltre, la misura precautelare è stata adottata senza il contraddittorio, che avverrà davanti al giudice competente, il quale potrà valutare anche l’eventuale assenza di responsabilità a carico dell’indagato.