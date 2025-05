Tenuta a Catanzaro la 18a tappa di “Facciamo semplice l’Italia, parola ai territori”

“Stiamo modernizzando la Pubblica amministrazione, la spina dorsale del Paese, mettendo a terra interventi concreti per offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese.

Lo stiamo facendo attraverso un lavoro di squadra con le amministrazioni locali, i cittadini, le imprese e gli stakeholder. È solo con il dialogo e il confronto che possiamo renderci davvero protagonisti di questa nuova stagione di rinnovamento”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, oggi, a Catanzaro per la diciottesima tappa di “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”.

Il progetto ideato dal Dipartimento della Funzione pubblica per illustrare le iniziative messe in campo e ascoltare la voce di chi lavora a contatto con i nostri utenti.

L’incontro si è svolto nella Cittadella della Regione Calabria “Jole Santelli”, alla presenza del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro.

I due panel sono stati dedicati allo sviluppo della capacità amministrativa degli enti locali e alla semplificazione amministrativa a servizio del sistema delle imprese.

Al centro la consultazione “La tua voce conta”, avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica, aperta a tutti gli utenti per raccogliere il loro punto di vista e rendere più veloce l’azione amministrativa.

“Questa iniziativa ci permette di rafforzare il confronto con i territori, cuore pulsante del Paese, e di confrontarci con i diversi attori coinvolti per costruire una Pubblica amministrazione più semplice e più vicina alle esigenze di cittadini e imprese.

In Calabria sono stati avviati progetti importanti anche per la crescita del personale pubblico come l’istituzione del Polo formativo che eroga corsi di formazione su temi strategici e d’interesse del territorio” continua il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

“La semplificazione e la digitalizzazione, su cui c’è il grande lavoro del ministro Zangrillo, sono obiettivi prioritari del Governo Meloni, perché restituiscono tempo ai cittadini e rafforzano la fiducia nella Pubblica amministrazione.

Con i 107 milioni del PNRR, il Viminale sta investendo su servizi come l’Anagrafe digitale, l’identità elettronica, nuovi sistemi gestionali e formazione del personale.

Tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale offrono l’opportunità di costruire una Pubblica amministrazione più accessibile, efficiente e vicina alle persone”, ha aggiunto il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro.

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Ringrazio il ministro Paolo Zangrillo per questa bella iniziativa di incontro e confronto tra la Funzione pubblica e gli enti territoriali, cuore della PA e frontiera del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.

È fondamentale avere una costante e reale collaborazione tra il centro e le periferie della PA, affinché possa esserci un continuo scambio di informazioni e buone pratiche, e per incentivare sempre più il principio di sussidiarietà.

Sono molto soddisfatto del rapporto che in questi anni abbiamo instaurato con il ministro Zangrillo e con la Funzione pubblica.

Dall’inizio del mio mandato, ad esempio, le selezioni del personale per la Regione Calabria sono interamente gestite dal Formez, per avere massima trasparenza e la certezza di concorsi immuni da condizionamenti esterni, con risultati estremamente positivi e sotto agli occhi di tutti.

Questo e tanti altri progetti andranno avanti e si rafforzeranno per l’esclusivo interesse dei territori e dei cittadini calabresi”.

“Accogliamo con grande favore la tappa catanzarese dell’iniziativa ‘Facciamo semplice l’Italia’, promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il Sud e i territori periferici troppo spesso si sentono lontani dai processi decisionali nazionali.

In un momento storico in cui la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è messa alla prova, iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa per accorciare le distanze, per costruire una pubblica amministrazione più vicina, più umana, più capace di rispondere alle reali esigenze delle persone e delle comunità.

La sfida della semplificazione e della digitalizzazione è decisiva. Come Amministrazione comunale, siamo impegnati ogni giorno in questa direzione”, ha concluso il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Erano presenti, tra gli altri, il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, Paolo Vicchiarello, il Direttore Ufficio Concorsi e Reclutamento, Cecilia Maceli, il Direttore Ufficio per la Semplificazione e la Digitalizzazione, Elio Gullo e il dirigente dell’ufficio per la qualità della performance e le riforme, Siriana Salvi.

Tra i relatori anche il Vice Presidente della Regione Calabria, con delega alle materie Transizione digitale, Organizzazione e Risorse Umane, Filippo Pietropaolo, il Presidente di ANCI Calabria, Rosaria Succurro, il Presidente Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il Vicepresidente Unioncamere, Klaus Algieri, il Dirigente generale Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, Maurizio Nicolai e il Dirigente generale Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria, Paolo Patricò.