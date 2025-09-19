Tenuta a Catanzaro una messa in onore della solennità di San Matteo Apostolo ed Evangelista

In occasione della ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, S.E. Rev.ma Mons. Claudio

Maniago, Arcivescovo della Diocesi Catanzaro-Squillace, ha celebrato una Santa Messa nell’Oratorio Congrega

del SS. Rosario di Catanzaro, alla presenza del Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi

D’Alfonso.

Hanno partecipato, altresì, il Prefetto di Catanzaro, S.E. dott. Castrese De Rosa, le massime Autorità Giudiziarie

locali e delle varie Forze Armate e di Polizia regionali e provinciali, una folta rappresentanza di finanzieri,

nonché alcuni componenti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari della Calabria e una

delegazione di fiamme gialle in congedo della Sezione A.N.F.I. di Catanzaro.

La liturgia eucaristica, animata da un coro formato da militari del Corpo, è stata concelebrata dal Cappellano

Militare Addetto della Guardia di Finanza, Don Antonio Pappalardo e dai Cappellani Militari dell’Arma dei

Carabinieri e della Polizia di Stato di Catanzaro.

Al termine della Santa Messa, il Generale D’Alfonso ha rivolto un saluto ai presenti ringraziando S.E. Mons.

Maniago per aver presieduto la solenne ricorrenza.