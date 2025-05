Tenuta a Gioia Tauro la presentazione dell’evento “Museo Metauros: Arte, tradizione e innovazione a Gioia Tauro. Attraverso i gioielli di Michele Affidato e le sculture di Antonio Affidato

Si è svolta a Gioia Tauro in un noto locale della città, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà domenica 25 maggio alle ore 19,00 nella storica e raffinata location di Palazzo Baldari, dove è ospitato il prezioso Museo Metauros diretto dalla dott.ssa Simona Bruni: “Museo Metauros: Arte, tradizione e innovazione a Gioia Tauro. Attraverso i gioielli di Michele Affidato e le sculture di Antonio Affidato”.

Ha moderato e presentato l’evento la giornalista Caterina Sorbara , la quale ha subito sottolineato che l’evento è nato sotto la Direzione Artistica di Pino Causini e la Responsabile della Comunicazione Maison Affidato Maria Grazia Vincelli, con l’obiettivo di promuovere il territorio ed il Museo di Gioia Tauro : Rafforzare l’identità culturale della città e del Museo di Gioia Tauro come luoghi di tradizione, arte ed innovazione, mettendo in evidenza le loro bellezze e le eccellenze locali, creando sinergie tra arte, cultura e gastronomia .

Non ultimo, valorizzare l’arte orafa di Michele Affidato: Attraverso una sfilata esclusiva dei suoi gioielli, in particolare la sua collezione di “maschere onomatopeiche”, che esplorano l’interazione tra il suono e il design, il Maestro Affidato porterà la sua arte a un pubblico internazionale, arricchendo l’immagine della città e del Museo, come centri di alta maestria artigianale.

Importante la sinergia con il Comune di Gioia Tauro e il Museo Metauro per questo ringraziamo il sindaco Simona Scarcella , l’arch. Simona Bruni e il dott. Fabrizio Sudano.

Nel corso della conferenza stampa si sono succeduti gli interventi del sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, del Vicensindaco Antonio Parrello, dell’assessore alla Cultura Domenica Speranza e della dott.ssa Simona Bruni, i quali hanno rimarcato l’importanza dell’evento che darà lustro alla città.

La dott.ssa Maria Grazia Vincelli nel suo intervento si è soffermata sulla preziosa arte di Michele Affidato e del figlio Antonio, ed ha presentato l’art director Pino Causini ; annunciando anche la partecipazione straordinaria della prof.ssa Rosetta Furfari e del “naso” Saverio Calafiore(presente in Sala).

Infine la giornalista Caterina Sorbara ha annunciato che sarà presente l’Orchestra Sinfonica La Nuova Verdi, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, presidente Andrea Francesco Calabrese, ed ha ringraziato gli sponsor Andrea Serra, rinomato artigiano pasticcere calabrese, l’Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani (APGA) che arricchiranno l’evento con un angolo gastronomico dove i visitatori potranno assaporare le loro creazioni uniche, esaltando ulteriormente il legame tra arte e cucina; Patrizia Papalia, professionista nel campo estetico, in sintonia con le tendenze della moda, non solo si occupa della cura della pelle e del corpo, ma è anche una figura chiave nel valorizzare lo stile personale di ciascuno; il Forno Santa Rita, Smec Concessionaria, Ottica d’arte, Istanti, Pagano, Manucra, Demasi, Uniclima, FAN e La Spina Santa

Condurrà l’evento la giornalista Dominga Pizzi e gli ospiti potranno visitare il museo.