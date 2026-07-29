Tenuta a Polistena una grande serata di musica con lo storico complesso bandistico cittadino

Una serata straordinaria e un pubblico delle grandi occasioni che ha riempito Largo San Francesco di Polistena per il tradizionale concerto dello storico complesso bandistico, inserito nelle manifestazioni estive dell’Amministrazione Comunale.

Lo storico complesso bandistico vanta una grande tradizione nella realtà delle Bande musicali del territorio, grazie soprattutto alla famiglia Russo di Polistena che in questi anni ha formato decine di giovani che amano la musica.

Il Professore Pino Russo ha creato un gruppo di giovani coeso capace di cimentarsi in diversi generi musicali.

La Professoressa Gabriella Galiardi ha presentato la serata ricordando come la Banda abbia rappresentato nella storia locale, una opportunità per tanti giovani di intraprendere un percorso musicale e un momento di vera socialità.

Per l’occasione, in due ore di concerto, lo storico Complesso bandistico ha voluto offrire ai tanti cittadini ed estimatori un viaggio nella musica di Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Leonardo Cohen, Ennio Morricone, la musica leggera dei Pooh, la musica lirica.

Molto apprezzate sono state le esibizioni della cantante Maria Tramontana, del tenore Eleonora Pisano e del tenore Giuseppe Cipri.

Dopo il saluto del Sindaco Michele Tripodi, il quale ha voluto evidenziare la bravura dei musicisti e dei cantanti, ricordando che questo ormai è un appuntamento fisso nel cartellone delle manifestazioni offerte dall’Amministrazione comunale.

Il Maestro Pino Russo ha ringraziato il pubblico, Don Pino De Masi Parroco di Polistena, i musicisti e i cantanti e, infine, ha invitato tutti a seguire in piedi l’esibizione del “Il Piave” e dell’”Inno Nazionale”.