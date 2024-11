Tenuta a Roma la 56° Edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo

A Roma si è svolta presso il Campidoglio la 56° edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo, l’annuale appuntamento organizzato dall’Associazione Brutium, volto a valorizzare i calabresi che, con passione e determinazione, contribuiscono a mantenere viva l’identità e l’immagine della Calabria nel mondo.

Quest’anno, il tema dell’evento ha posto l’accento sullo sviluppo infrastrutturale e la connessione tra territori, celebrando personalità calabresi che hanno dato un significativo contributo alla comunità.

Tra i protagonisti, spicca Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant di Falerna Marina.

Nel corso dell’evento, sono state consegnate le Medaglie d’Oro Calabria 2024 a figure di spicco della comunità calabrese.

Tra i premiati, anche Roberto Gallo, riconosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma per la sua visione oltre la ristorazione. Ha creato un’oasi di accoglienza e tranquillità, dove qualità, attenzione ai dettagli e ospitalità calorosa sono protagonisti.

La sua impresa, avviata in un contesto sfidante, è divenuta un punto di riferimento per l’eccellenza nell’ospitalità grazie alla sua dedizione e visione chiara. La Presidente del Brutium, Gemma Gesualdi, ha presieduto la cerimonia, consegnando il premio a Gallo.

Quest’ultimo ha espresso profonda gratitudine, dedicando il riconoscimento al suo team, che lo ha supportato negli anni e condivide con lui l’impegno per il progetto.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti della comunità calabrese in Italia e all’estero, ponendo come tema centrale “Connettere per creare sviluppo: infrastrutture e il Ponte dello Stretto”.

Tra i vari interventi, il Ministro Matteo Salvini ha rivolto un saluto ai presenti. Sono intervenuti anche Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società Stretto di Messina, che ha illustrato le prospettive del progetto del Ponte, e Armando Bossio, Sindaco di Cleto, che ha approfondito il ruolo delle infrastrutture per il futuro della Calabria.

Tra i nomi illustri omaggiati durante la serata si annoverano Wanda Ferro, Sottosegretaria di Stato, Claudio Greco, stilista, Domenico Maduli, Presidente di Pubbliemmegroup, Robert Nisticò, Presidente dell’AIFA, e Leonardo Panetta, giornalista di Studio Aperto.