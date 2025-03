Tenuta a Taurianova e Oppido Mamertina l’incontro “Per non Dimenticare, i giorni della storia il ripudio della guerra”

Continua l’azione delle Associazioni venticinquaprile AMPA ( Associazione Meridionale Partigiani Antifascisti) e di “Alioscia” di intervento nelle scuole della Città Metropolitana al fine creare una maggiore attenzione rispetto alle tematiche che sono alla base del Giorno della Memoria e del giorno del ricordo.

Dopo gli incontri realizzati nelle scuole d Reggio Calabria, tra le quali quello del Liceo Scientifico Volta e l’iniziativa per le vittime dell’Olocausto a Palazzo Alvaro, le Associazioni partigiane hanno tenuto delle conferenze presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri , presso il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico di Oppido Mamertina- Taurianova.

Gli incontri sono stati realizzati grazie alla collaborazione di tutto il personale scolastico ed in particolare al Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Martino e della Professoressa Michela Papalia che ha coordinato le conferenze con gli studenti.

La delegazione delle Associazioni era composta da: Sandro Vitale Presidente di venticinqueaprile Ampa, Chiara Romeo, collaboratrice e Dottoressa in psicologia, Francesco Tropeano autore del libro “ Il patto dell’oblio” e Aldo Polisena Presidente dell’Associazione “Aliosca” ed autore del saggio “Alioscia. La storia di un Partigiano calabrese: Franco Sergio”.

Dopo i saluti del Dirigente Ing. Martino il quale ha voluto ricordare come queste iniziative sono inquadrate in contesto di conferenze che lo stesso Ministero dell’Istruzione sollecita nel rispetto della Legge del 20 luglio 2000 n. 211 che istituisce la giornata del ricordo della Shoah e della Legge 92 del 30 marzo 2004 per il Ricordo delle vittime delle foibe.

Sandro Vitale, dopo una vita passata come educatore nella scuola, ritorna volentieri a parlare ai ragazzi in qualità di Presidente di una Associazione che ha il compito di ricercare e di tramandare alle nuove generazioni, gli orrori della guerra ed in particolare quelli del Secondo Conflitto Mondiale che hanno visto interessati anche i nostri territori.

Aldo Polisena ha ricordato ,anche in qualità di nipote, il giovane Partigiano Franco Sergio, (Alioscia) originario di Cinquefrondi ma residente a Maropati, il quale è stato fucilato, per non aver voluto tradire i compagni partigiani della VI Brigata Garibaldi, a Serravalle Langhe in provincia di Cuneo, il 14 febbraio del 1945.

Francesco Tropeano autore del libro “Il Patto dell’Oblio” con l’ausilio di filmati d’epoca, ha fatto conoscere agli studenti gli orrori dei bombardamenti alleati del 1943 ,sui comuni di Gioia Tauro, Cittanova, Melicucco, Sinopoli e Reggio Calabria costati centinaia di vittime innocenti.

I relatori hanno voluto rimarcare come queste iniziative hanno lo scopo di recuperare la memoria storica e di rafforzare un sentimento di pace e di solidarietà in un periodo storico dove, ancora una volta, in Europa si registra il conflitto Russo -Ucraino e si affacciano pericoli concreti di coinvolgimento di altri Stati e la possibilità del precipitare della situazione Internazionale.

”Abbiamo tutti è stato detto il dovere di contribuire a ripristinare un clima di pace e di serenità e la scuola e gli studenti stanno dimostrando grande attenzione verso queste problematiche”

Aldo Polisena