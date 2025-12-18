Tenuta a Vibo Valentia la celebrazione eucaristica interforze per la preparazione al santo natale

In preparazione al Santo Natale è stata officiata presso il Duomo di San Leoluca di Vibo Valentia dal Vescovo

della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – S.E. Mons. Attilio Nostro, in data 16 dicembre 2025, alla presenza

del Prefetto – Dott.ssa Anna Aurora Colosimo, del sindaco di Vibo Valentia – dr. Vincenzo Romeo e delle altre

autorità civili e militari della Provincia, una Santa Messa, concelebrata dai cappellani militari, a beneficio delle

Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la “Preghiera per la Patria” ed alla fine della

celebrazione il Vescovo ha augurato a tutti i presenti gli auguri di buon Natale.

La Cerimonia religiosa è stata allietata dal coro del conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo

Valentia, diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri, a cui è stato manifestato l’apprezzamento per avere animato

con i canti il particolare momento di riflessione.