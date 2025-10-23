Tenuta Group amplia i propri orizzonti: nasce l’Area Socio-Culturale e debutta il “Festival du Dialett”

di Nicoletta Toselli

Un nuovo capitolo per Tenuta Group, realtà leader nel settore del turismo sportivo, che annuncia un importante ampliamento delle proprie attività con la nascita dell’Area Socio-Culturale, un dipartimento dedicato alla promozione delle tradizioni, della cultura popolare e dell’identità territoriale.

La nuova divisione segna un’evoluzione naturale del percorso intrapreso dall’azienda, che da anni unisce sport, natura e accoglienza, diventando punto di riferimento per eventi e manifestazioni a livello nazionale.

Con l’Area Socio-Culturale, Tenuta Group intende ora dare spazio alle radici, ai linguaggi e alle espressioni autentiche delle comunità locali, in un’ottica di crescita condivisa e di valorizzazione delle differenze.

Il debutto ufficiale avverrà nel maggio 2026 con il primo “Festival… du Dialett”, una rassegna dedicata alla ricchezza linguistica italiana e alle culture popolari che ne custodiscono la memoria.

Un evento di respiro nazionale che chiamerà a raccolta enti, associazioni, scuole, artisti e gruppi folkloristici provenienti da ogni regione, in un grande incontro di voci, suoni e tradizioni.

«Con questa iniziativa vogliamo celebrare la diversità linguistica come patrimonio comune e promuovere un dialogo tra le realtà del Paese, unendo la nostra esperienza nel turismo sportivo a un nuovo impegno nel campo culturale e sociale», spiegano da Tenuta Group.

Aggiunge Silvio Tenuta, fondatore e presidente del gruppo:

«Quann fatijav cum agente ‘mmobiliare, parlav semp ‘talian, chi clienti venijan da tutt u Pais, dal Nord e dal Centro. Mò sung in pensione, mi voglio ripiglià u dialett dà Scalìa, ch’è a lingua du cor. È cum turnà à casa, cu l’aria du paisi e i parol ca portan memoria!»

Con il “Festival du Dialett”, Tenuta Group conferma una visione ampia e inclusiva, capace di coniugare sport, cultura e territorio, rafforzando la propria missione: favorire non solo la crescita turistica, ma anche la diffusione di valori identitari e comunitari che rendono viva l’Italia dei territori.