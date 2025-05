Tenuta il 22 maggio un’iniziativa di volantinaggio promossa per il Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza

Si è svolta, giovedì 22 maggio, un’iniziativa di volantinaggio promossa, per il Comitato per il Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza, da Acli di Reggio Calabria, Sunia-CGIL Calabria, Nidil-CGIL RC e AMPA venticinqueaprile, insieme a cittadini attivisti e volontari. Obiettivo, informare la cittadinanza sui 5 referendum dell’8 e 9 giugno.

Il presidio si è tenuto presso la piazzetta della Chiesa di San Giorgio al corso di Reggio Calabria dove numerosi cittadini si sono fermati al gazebo, allestito per l’occasione, per ricevere materiale informativo, fare domande e in molti casi chiedendo il materiale di propaganda per impegnarsi direttamente nel volantinaggio.

“C’è un grande bisogno di confronto diretto hanno dichiarato gli organizzatori Claudio Romanò (Presidente Acli Reggio Calabria), Francesco Alì (Segretario Generale Sunia-CGIL Calabria), Davide Tarsia (Segretario Nidil-CGIL RC) e Sandro Vitale (Presidente AMPA venticinqueaprile) perché questi referendum riguardano la vita concreta di milioni di persone: dal superamento della precarietà al diritto alla sicurezza sul lavoro, dalla lotta contro i licenziamenti ingiusti alla fine dell’utilizzo di contratti a termine utilizzati impropriamente a discapito di quelli a tempo indeterminato, fino al diritto di cittadinanza per chi studia, vive, lavora e paga le tasse in Italia.”

La risposta dei cittadini di Reggio Calabria è stata positiva: curiosità, interesse e in molti casi consapevolezza dell’importanza di questi temi. Numerosi giovani si sono avvicinati ai banchetti, dimostrando attenzione verso i diritti del lavoro e l’inclusione sociale e proponendosi, a loro volta, come staffette dei diritti.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una campagna più ampia che ha già registrato tanti appuntamenti e che, nelle prossime settimane, vedrà nuove tappe con eventi informativi e momenti di confronto pubblico.

“L’obiettivo è quello di continuare ad informare, coinvolgere, mobilitare. Perché la democrazia partecipativa ha bisogno della voce e del voto di tutti. E non della falsità di chi invita a non votare”, hanno concluso gli organizzatori.