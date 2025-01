Tenuta in prefettura a Reggio Calabria la riunione dell’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale

Si è riunito nel pomeriggio di ieri, presso il Palazzo del Governo, l’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale, composto dai Rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria e della Polizia Locale dei Comuni della Provincia, della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Area Trasporti e Mobilità, della Motorizzazione, di ANAS Autostrade e di ANAS Viabilità.

L’Organismo, costituito presso questa Prefettura nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, effettua tra l’altro il monitoraggio periodico degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità, al fine di perseguire gli obiettivi di sicurezza fissati dall’Unione Europea e dal Piano Nazionale della sicurezza stradale, nonché quelli di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi.

Durante l’incontro è stata richiamata l’attenzione sul nuovo applicativo fornito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, funzionale ad una rappresentazione statistica dei dati relativi agli incidenti stradali in ogni singola provincia, e all’implementazione di possibili strategie di contrasto del fenomeno.

L’analisi dei dati, riferita ad un arco temporale che comprende il secondo semestre degli anni 2023-2024, ha rivelato una diminuzione complessiva dei sinistri, da n. 1.044 del secondo semestre 2023 a n. 955 del secondo semestre 2024, con un netto calo anche del dato della mortalità, che passa da n. 19 decessi nel secondo semestre 2023 a n. 5 nel medesimo periodo del 2024.

Quanto alle fasce orarie maggiormente interessate dal verificarsi di sinistri stradali, è emersa una particolare concentrazione degli incidenti (oltre il 40% del totale) nelle ore notturne del fine settimana.

Esaminando le dinamiche relative agli incidenti si è riscontrata una prevalenza degli stessi in prossimità delle intersezioni, a causa del mancato rispetto dei diritti di precedenza, mentre il numero elevato di incidenti verificatisi su tratto rettilineo è apparsa conseguenza della frequente violazione dei limiti di velocità, rendendosi pertanto opportuna l’implementazione dell’utilizzo di autovelox. T

ale necessità è stata avvalorata dalla circostanza che, con specifico riferimento al centro urbano di Reggio Calabria, si è avuto un incremento dell’incidentalità per il 2024 (circa il 15%), in controtendenza con il dato provinciale complessivo, proprio in concomitanza con la sospensione dei servizi di rilevazione automatica delle infrazioni sulle arterie maggiormente a rischio.

L’analisi complessiva dei dati relativi ai sinistri stradali registrati lungo le arterie autostradali in ambito provinciale ha confermato la riduzione dell’incidentalità, con un decremento da n. 177 episodi registrati nel 2023 a n. 170 rilevati nel 2024.

A tal riguardo, è risultata significativa nel 2024 l’assenza di incidenti mortali, a fronte di n. 4 decessi registrati nel 2023. Tale dato è stato ritenuto verosimilmente ricollegabile agli interventi migliorativi operati sui dispositivi di sicurezza e sul manto stradale.

Si è rilevata, inoltre, l’opportunità di prevedere incontri semestrali dell’Osservatorio, anche alla luce della complessa viabilità del territorio provinciale.

È stato fatto, altresì, un resoconto delle attività istruttorie in corso da parte degli Enti locali e degli Enti proprietari delle strade, per la messa a norma dei sistemi di rilevazione automatizzata della velocità a distanza secondo i parametri richiesti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024, dato che il 14 giugno p.v. scade il termine concesso dal Regolamento in questione ed anche in vista dell’autorizzazione prefettizia alla installazione dei nuovi dispositivi eventualmente richiesti dai Comuni.

Infine, sono state analizzati alcuni effetti e problematiche poste dalla Legge n. 177 del 25 novembre 2024 (revisione del Codice della strada) in questa fase di prima applicazione ed a seguito di Circolare ministeriale che chiede di fornire report ed analisi al riguardo.