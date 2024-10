Tenuta lo scorso 1° ottobre la terza riunione in commissione di controllo e garanzia sul focus della situazione scuole

In data 01 ottobre 2024 si è tenuta la terza riunione in Commissione di controllo e garanzia del Comune di Reggio Calabria avente come tema il focus sulla situazione Scuole.

Dopo la fumata nera del precedente incontro del 24 settembre in commissione attendevamo delle risposte certe circa quanto fatto in questo mese riguardo la valutazione costi-benefici che avrebbe definito il futuro intervento sul plesso Pythagoras.

Purtroppo abbiamo assistito ad una battaglia politica che, onestamente, essendo noi fuori da ogni contesto politico, non ci riguarda, ci imbarazza e demoralizza.

Siamo stati presenti a questa commissione ben tre volte poiché qui si è parlato della nostra AMATISSIMA scuola, chiusa da un anno e cuore pulsante del quartiere.

Sabato 28 abbiamo inviato un comunicato stampa onde evitare strumentalizzazioni circa il nostro ruolo, le nostre richieste e le nostre affermazioni. Il comunicato aveva il carattere di una breve cronaca sugli ultimi accadimenti e fatti.

Nello stesso abbiamo plaudito alcune azioni dell’amministrazione ed elencato invece alcuni passaggi che, secondo il nostro modesto modo di vedere, potevano essere gestiti diversamente.

Riteniamo appunto, di aver relazionato ciò che è accaduto in questo anno tristissimo per noi tutti, ed in particolar modo per i nostri bambini e ragazzi che continuano a patire in primis, infatti non poche sono le difficoltà che si stanno riscontrando in merito al dislocamento a Gallina (il ché ha creato non pochi disagi alle famiglie) e al C. Alvaro aggravate ancor più dal dimensionamento (o accorpamento).

Rammentiamo che la nostra scuola è stata chiusa immediatamente dopo la prima fase, il 04 ottobre 2023; mentre gli altri istituti che hanno subito la stessa sorte hanno visto la chiusura, solo a conclusione della quarta fase.

In merito a questo è stata fatta richiesta da parte nostra di un elenco delle scuole che dopo le verifiche sono risultate agibili al fine di poter raccontare alle famiglie che i propri figli sono stati spostati da un plesso inagibile ad uno sicuro.

Contiamo che le decisioni future sul da farsi riguardo il plesso di Ravagnese non tardino ad arrivare. Se a dicembre saremo ancora sul “stiamo valutando”, perché ancora a questo punto siamo, nessuno iscriverà i propri figli a gennaio al Pythagoras.

Ribadiamo ciò che è stato chiesto durante l’incontro di oggi dal presidente del comitato, ovvero che, per l’analisi dei costi-benefici, venga preso in considerazione non solo l’aspetto economico ma anche la tempistica dell’intervento che si intende adottare. Avere una scuola tra 10 anni servirà a ben poco.

Per il Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello



il presidente Ing. Raffaele Ferraro