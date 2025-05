Tenuta negli scorsi giorni a Badolato l’assemblea del circolo del Pd cittadino, all’incontro partecipa anche Ernesto Alecci

Il Circolo del Partito Democratico di Badolato comunica che si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti, momento partecipato e costruttivo che ha confermato la volontà collettiva di rafforzare la presenza democratica sul territorio e di affrontare con rinnovato impegno le sfide della comunità.

All’incontro ha partecipato anche il Consigliere regionale Ernesto Alecci, che ha portato il proprio contributo al dibattito, testimoniando la vicinanza concreta dei vertici regionali del Partito Democratico al Circolo di Badolato e l’attenzione verso il percorso di rilancio avviato in questi mesi.

Nel corso dell’assemblea sono state assunte tre importanti decisioni:

Avvio del percorso congressuale: è stata deliberata la preparazione del Congresso di Circolo per l’elezione dei nuovi organi dirigenti, che si terrà entro la fine del mese di giugno. Un momento fondamentale per ridare slancio al dibattito interno e definire insieme le nuove linee di azione politica.

Costituzione di un comitato civico: il Circolo promuoverà la nascita di un comitato aperto a tutti i cittadini e alle altre forze politiche locali, con l’obiettivo di raccogliere in modo strutturato le principali problematiche del paese e rappresentarle con spirito costruttivo ai commissari prefettizi attualmente in carica.

Organizzazione di nuove iniziative pubbliche: si sta già lavorando a una serie di attività per coinvolgere attivamente la cittadinanza. La prima iniziativa in programma sarà dedicata al tema del referendum, con l’intento di promuovere informazione, confronto e partecipazione su un tema centrale per la vita democratica del Paese.

Il Partito Democratico di Badolato intende così rilanciare il proprio impegno a favore del dialogo, della partecipazione e del bene comune, in un momento delicato per la vita amministrativa del nostro territorio.

Invitiamo tutti coloro, anche i non iscritti, che condividono questi obiettivi a partecipare attivamente al percorso avviato.

Il Circolo del Partito Democratico di Badolato