Tenuta presso la chiesa di San Giorgio al Corso la celebrazione in onore di Santa Barbara

Stamattina, in occasione della celebrazione in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, l’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, S.E. Fortunato MORRONEha celebrato presso la chiesa di San Giorgio al Corso la Santa Messa alla presenza delle massime Autorità civili e militari.

A fine celebrazione della Santa messa, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria dopo aver ringraziato S.E. il Prefetto Dott. Massimo Mariani e S.E. il Vescovo Fortunato MORRONE e salutato le autorità civili e militari ha rivolto un pensiero alle donne e agli uomini Vigili del Fuoco di Reggio Calabria:

“……In questo giorno di festa, sento più che mai il desiderio di rivolgere un commosso pensiero alla memoria di tutti i caduti in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle loro famiglie, ai colleghi e alle colleghe che oggi pregano con noi dal cielo e a quanti a causa della malattia non sono qui presenti, ma con il cuore e la devozione sono un Corpo con tutti noi uomini e donne del Comando di Reggio Calabria.

Santa Barbara è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo improvviso con forza e coraggio anche quando non siamo certi di trovare una via di scampo, e la sua festa è sempre un monito per ricordarci chi siamo e perché ci siamo:

portare ai cittadini il nostro impegno, la nostra solidarietà per garantire SEMPRE sicurezza, prevenzione, tutela della collettività…..”

La capacità di risposta alle emergenze da parte del personale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria “ è possibile solo grazie alla competenza, la determinazione e al senso di abnegazione di tutto il personale del Comando di Reggio Calabria.

A loro va il mio riconoscimento per tutto ciò che è stato fatto e che si farà, con la consapevolezza che ogni singola persona è un piccolo puzzle di un quadro maestoso, perché è la squadra che determina la vittoria non il singolo, ma è altrettanto vero che senza le competenze e il contributo professionale e umano del singolo nessuna squadra, anche quella allenata dal più abile degli allenatori, produrrebbe mai un risultato efficiente”.

Finita la Santa Messa i Vigili del fuoco si sono ritrovati in caserma dove sono state consegnate al personale le benemerenze di rito.

Subito dopo è stato offerto un pranzo sociale preparato magistralmente dagli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni, diretto dal dirigente scolastico Enza LOIERO, che hanno dato sfoggio, guidati da sapienti docenti, delle qualità di futuri cuochi.

I Vigili del Fuoco sono stati oltremodo contenti di aver potuto contribuire alla formazione di questi giovani talenti rimanendo nel contempo deliziati dalla bontà dei cibi loro proposti e dalla gentilezza dimostrata dal personale di sala.