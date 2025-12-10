Tenuto a Catanzaro l’incontro istituzionale tra l’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria e l’Assessore regionale Pasqualina Strafac

Si è tenuto ieri, 9 dicembre 2025 alle ore 15:00, presso la Cittadella Regionale di Germaneto Catanzaro, l’incontro istituzionale tra l’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria e l’Assessore regionale con delega all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare, Pari opportunità e Benessere animale, dott.ssa Pasqualina Straface.

Il Presidente ANS Calabria, dott. Ugo Bianco, ha aperto i lavori presentando l’Associazione, la sua mission e le attività svolte sul territorio, finalizzate alla promozione della cultura sociologica e al dialogo con le istituzioni.

A seguire, la Segretaria, dott.ssa Marcella Infusino, ha illustrato il ruolo e le competenze del sociologo, sottolineando l’importanza della figura professionale nei processi di lettura dei fenomeni sociali e nella progettazione di interventi mirati.

La discussione si è orientata sulle possibili linee di collaborazione tra ANS Calabria e Assessorato, mettendo in evidenza il contributo tecnico-scientifico che i professionisti possono offrire nel supporto ai processi decisionali e alla programmazione delle politiche sociali.

In riferimento alla legge 328/2000, è stata evidenziata la rilevanza della sociologia nell’osservazione dei bisogni, nel monitoraggio del territorio e nella valutazione degli interventi, con la prospettiva di rafforzare gli ambiti territoriali calabresi attraverso strumenti analitici e operativi dedicati.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata l’iniziativa del convegno: “Bullismo e Cyberbullismo: analisi, prevenzione e strategie di intervento”, che si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16:00, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Cosenza.

L’evento offrirà un momento di confronto multidisciplinare sul fenomeno, con focus su dimensioni sociali, psicologiche ed educative e sulle metodologie d’intervento.

«La collaborazione con l’Assessorato rappresenta un’occasione importante per rafforzare la qualità e l’efficacia delle politiche sociali regionali ha dichiarato il Presidente Ugo Bianco.

Una sinergia stabile può generare azioni mirate e basate su analisi scientifiche, a beneficio delle comunità calabresi».

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il dialogo istituzionale e avviare un percorso di lavoro congiunto orientato allo sviluppo di progettualità e iniziative a favore del benessere sociale del territorio.