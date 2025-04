Tenuto a Lamezia Terme il VII Congresso Regionale FEMCA Cisl Calabria

Si è svolto nei giorni scorsi a Lamezia Terme il VII Congresso Regionale FEMCA Cisl Calabria, la Federazione che organizza i lavoratori dell’Energia, il Gas e dell’Acqua, della Chimica e della Moda.

Nel corso del dibattito, intenso e partecipato, alla presenza del Segretario Nazionale della FEMCA, Lorenzo Zoli e del leader della Cisl calabrese Giuseppe Lavia, il Segretario regionale Nicola Elia Santoianni ha delineato l’iniziativa sindacale nel corso di questi ultimi anni nei vari Comparti produttivi a cui è dedicata l’iniziativa della Federazione sindacale.

Santoianni si è soffermato in particolare sui principali problemi che affliggono i diversi mondi del lavoro nella regione, le questioni che riguardano direttamente i lavoratori dei diversi settori e la necessità che, unitamente alla Cisl, si possa riprendere un confronto con le Istituzioni regionali e locali per riprendere un cammino di attrazione degli investimenti nella nostra Regione.

Nel dibattito grande attenzione è stata posta alla vicenda del sistema idrico nella Regione, con al centro il nuovo Soggetto Unico per la gestione del servizio integrato regionale, chiave di volta decisiva per il servizio alle famiglie e per le imprese.

Inoltre la definizione e l’attuazione delle decisioni sulla localizzazione del rigassificatore nell’area del basso Tirreno rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo delle nostre terre.

Il Congresso ha espresso piena fiducia alla Segreteria Regionale, rieleggendo Nicola Elia Santoianni a capo della struttura e gli organi per il prossimo quadriennio; Santonianni sarà affiancato in Segreteria da Vincenza Barillà, delegata Femca dell’azienda Estra e Maurizio Cello, rappresentante sindacale di Alfagomma Hydraulic.