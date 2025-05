Tenuto a Palmi un incontro con l’intento di favorire la conoscenza della realtà portuale nel territorio

Il Presidente dell’Autorità di Sistema dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha incontrato a Palmi nella storica sede della Società Operaia, il Centro Studi Francesco Carbone che ha organizzato l’evento con l’intento di favorire la conoscenza della realtà portuale nel territorio.

Due i focus dell’intervento dell’Ammiraglio Agostinelli, l’evoluzione e i risultati del porto gioiese dopo la grave crisi del 2019 che aveva portato lo scalo alla débâcle e la nuova realtà del porto palmese.

In particolare, il presidente Agostinelli ha illustrato il percorso di sviluppo infrastrutturale messo in atto dall’Autorità di Sistema portuale per accompagnare la crescita dello scalo portuale di Gioia Tauro, primo porto di transhipment d’Italia e tra i principali nel bacino del Mediterraneo.

Ha quindi fatto il punto sull’intero percorso di infrastrutturazione, soffermandosi nella illustrazione delle opere completate e di quelle in corso d’opera e di programmazione.

Nel contempo, Agostinelli ha sottolineato le difficoltà incontrate a causa delle note lungaggini burocratiche per le quali ha invocato l’attenzione della politica nazionale e locale affinché sia data la giusta considerazione alle problematiche dei porti del Mezzogiorno, così come accade per i porti del Settentrione.

Si è poi soffermato sulla programmazione di sviluppo del porto di Taureana di Palmi.

Dopo avere ricevuto il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che hanno stabilito la non necessaria assoggettabilità a procedimento VIA, e dopo una serie di procedure amministrative, a settembre, quindi a fine stagione estiva, saranno aperti i cantieri dei lavori di completamento della banchina di Riva, per un valore di 4,5 milioni di euro.

L’incontro, condotto da Agostino Pantano, è stato introdotto da Antonio Carrozza presidente del Centro e da Patrizia Nardi, esperta in dinamiche dei Patrimoni UNESCO, già responsabile scientifica del progetto culturale “Gioia del Porto.

Vedrai ciò che un giorno desiderasti”, dal quale nel 2022 ne era conseguito lo short film prodotto dall’Autorità con la regia di Francesco De Melis e colonna sonora su musiche inedite di Ennio Morricone. Il film era stato presentato in occasione di EXPO Dubai e nella Sala Capitolare del Senato.