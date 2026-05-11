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Tenuto a Taurianova l’incontro pubblico tra i consiglieri regionali Giannetta, Crinò e i candidati a sostegno del candidato sindaco Domenico Romeo

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Domenico Giannetta - Domenico Romeo

Presso la sede elettorale di “Alba Nuova”, a Taurianova, si è svolto l’annunciato incontro pubblico tra i consiglieri regionali Domenico Giannetta e Giacomo Pietro Crinò e i candidati consiglieri della lista a sostegno del candidato sindaco Domenico Romeo.

L’iniziativa, molto partecipata, ha richiamato numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti della società civile, confermando l’attenzione che in queste settimane si è creata attorno al progetto politico di “Alba Nuova”, nato come esperienza civica e caratterizzato dal coinvolgimento di professionalità, giovani ed esperienze amministrative del territorio.

Nel corso degli interventi, i due consiglieri regionali hanno espresso il loro pieno sostegno alla candidatura di Romeo, sottolineandone le qualità umane, la correttezza istituzionale e il profilo politico e morale. In particolare, è stata evidenziata la volontà di costruire un percorso amministrativo fondato sulla concretezza, sull’ascolto dei cittadini e su una visione di rilancio per la città.

L’incontro è stato arricchito da diversi momenti di confronto sui temi centrali del programma elettorale, con particolare attenzione alle problematiche del territorio, ai servizi, alle politiche giovanili e alla necessità di restituire fiducia e prospettive alla comunità taurianovese.

Nel suo intervento conclusivo, il candidato sindaco Romeo ha confermato la linea politica già tracciata nel corso della campagna elettorale: massima attenzione ai bisogni della cittadinanza, ascolto costante del territorio e una chiara distanza da modalità di fare politica che, a suo avviso, continuano a trascurare le reali esigenze della comunità.

Romeo ha inoltre ribadito l’identità del progetto “Alba Nuova”, definendolo un gruppo compatto e coeso, costruito attorno a un’idea di amministrazione basata sulla presenza quotidiana, sul confronto diretto con i cittadini e sulla volontà di programmare il futuro della città ben oltre le dinamiche della campagna elettorale.

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