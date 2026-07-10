Tenuto oggi a Taurianova un’incontro con i Carabinieri rivolto alla tutela delle persone più fragili

Si è tenuto oggi presso l’aula del Consiglio comunale di Taurianova un importante evento promosso dal personale del Comando della Stazione dei Carabinieri di Taurianova, rivolto alla tutela delle persone più fragili e in particolare degli anziani.

Il personale della Stazione dei Carabinieri, ed in particolare il Maresciallo Maggiore Sirigatti ed i Marescialli Sboto e Guzzo, hanno dedicato il loro tempo all’informazione e alla prevenzione dalle truffe.

Nell’epoca in cui viviamo il tema è molto sentito dai cittadini, diventa dunque, fondamentale essere consapevoli di quelle che potrebbero essere le insidie poste in essere dai malfattori che troppo spesso colpiscono soprattutto le fasce più deboli e soggetti indifesi.

Oltre l’egregio lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne in divisa nella complessità della costante azione investigativa e di prevenzione dei reati, le forze dell’ordine hanno inteso lavorare sul fronte dell’informazione, della prevenzione nell’ambito di un confronto diretto con soggetti fragili potenziali vittime di determinati reati.

Per questo motivo il momento informativo diventa un’occasione importante per la prevenzione dei crimini e per la tutela dei più fragili, grazie all’esperienza, allo studio, del personale qualificato che si mette a disposizione della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la cittadina, ritiene doveroso rivolgere il proprio sentito e pubblico ringraziamento al personale della stazione dei carabinieri che ha proposto, organizzato e realizzato questo importante momento di confronto con la popolazione taurianovese.

Momenti di confronto, come quello odierno, sono un chiaro segnale della presenza delle istituzioni accanto alla cittadinanza.

L’amministrazione comunale, nel ringraziare il personale dell’Arma, esprime la propria vicinanza ad iniziative come questa rivolte alla tutela della popolazione a garanzia e presidio del principio di legalità.