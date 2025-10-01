Terme Luigiane in Crescita: +8% di Cure Termali. I Sindaci Tripicchio e Rocchetti: “Vantaggi per il Territorio, Nonostante Qualche Sciacallo Nostalgico”

ACQUAPPESA/GUARDIA PIEMONTESE (CS) – Visita a sorpresa e ricognitiva dei sindaci di Acquappesa, Francesco Tripicchio, e di Guardia Piemontese, Vincenzo Rocchetti, presso gli stabilimenti delle Terme Luigiane. L’incontro è servito per analizzare l’andamento della stagione in corso, toccando con mano i miglioramenti offerti nei servizi e nelle strutture.

La notizia più rilevante emersa è l’incremento dell’8% nelle cure termali rispetto alla stagione precedente. Un dato giudicato “importante e significativo” dai sindaci, che hanno espresso soddisfazione per il cambio di passo e si sono congratulati con la governance delle Terme Luigiane per i risultati ottenuti.

Nel commentare il successo, i due amministratori hanno sottolineato come l’attenzione ai dettagli e la professionalità ripaghino l’intera comunità. Hanno inoltre lanciato un duro monito verso chi, a loro dire, rema contro il rilancio del polo termale.

“Alzare l’asticella dei servizi, offrire pacchetti con più soluzioni e, in particolare modo, curare l’accoglienza nei minimi dettagli e con professionalità e competenza porta vantaggi a tutti, specialmente al territorio ed alle nostre comunità, che hanno voluto un netto cambio di tendenza rispetto al passato,” hanno dichiarato congiuntamente i sindaci Tripicchio e Rocchetti.

Un passaggio delle loro dichiarazioni è stato particolarmente incisivo, rivolto a chi critica l’operato delle amministrazioni e della nuova gestione: “…questo, nonostante qualche nostalgico sciacallo, che invece di adoperarsi per il bene della società per cui opera e per le nostre Terme, sembra passare il tempo a denigrare, a covare odio neanche tanto sotto traccia ed a scattare foto a destra ed a sinistra chissà a quale scopo.”

L’attenzione dei sindaci si è poi spostata sul futuro del piano di rilancio, attualmente in attesa di una ripartenza della macchina amministrativa regionale.

“Ora non ci resta che attendere la conclusione delle elezioni regionali e che il nuovo governo si rimetta al lavoro con urgenza,” hanno spiegato i primi cittadini. “D’altronde, com’era logico e prevedibile, le dimissioni anticipate del presidente Roberto Occhiuto hanno creato una fase di stallo che ha rallentato la macchina amministrativa e burocratica, portando, di conseguenza, ad un rallentamento del piano di rilancio.”

Nonostante la temporanea pausa, i sindaci si sono detti ottimisti sul prosieguo del progetto: “…il piano di rilancio, ad ogni modo, va avanti e troverà concretezza già nelle prossime settimane, dal momento che le basi sono state già gettate e sono ben solide grazie all’impegno delle nostre Amministrazioni comunali ed al sostegno della Presidente Occhiuto e del suo governo regionale, che mai è venuto meno ed è sempre stato costante.”

La visita si è conclusa con l’impegno a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e a sostenere ogni iniziativa volta a consolidare il trend positivo registrato in questa stagione termale.

