TERRA, Museo delle Identità Territoriali della Calabria: un’opportunità per le imprese, un futuro sostenibile per tutti

Il Comune di Motta San Giovanni, la Proloco di Motta San Giovanni e Accademia delle Imprese Europea presentano T.E.R.R.A. – Tracciabilità, Eco-sostenibilità e Responsabilità per la Rete Alimentare, il progetto che trasforma l’innovazione sostenibile in un motore di sviluppo economico, sociale e culturale.

TERRA nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare le eccellenze locali, sostenere le imprese responsabili e offrire ai consumatori la possibilità di compiere scelte consapevoli.

Un’iniziativa che parla di radici ma anche di futuro, in cui il rispetto dell’ambiente si intreccia con la crescita economica e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Attraverso il Museo delle Identità Territoriali della Calabria, il centro espositivo permanente realizzato presso la Porta d’Accesso Area Grecanica a Lazzaro di Motta San Giovanni, Reggio Calabria, e la sue estensioni digitali, il Progetto racconta le identità territoriali con linguaggi innovativi e apre nuove strade e nuovi mercati.

Non solo vetrina, ma piattaforma di connessione tra agricoltura, turismo, cultura e tecnologia.

Partecipare a TERRA significa:

entrare in una rete di imprese visionarie , che credono in un modello di crescita rispettoso delle persone e del pianeta;

esporre i propri prodotti in un palcoscenico permanente , fisico e virtuale, che valorizza le eccellenze agroalimentari;

accedere alla piattaforma commerciale AgrySapiens, un canale privilegiato per il settore Ho.Re.Ca. e per l'e-commerce, con la possibilità di raggiungere mercati nazionali e internazionali.

TERRA è anche un investimento nel futuro delle nuove generazioni. Attraverso programmi educativi nelle scuole, il progetto semina consapevolezza e responsabilità, formando cittadini più attenti e consumatori più sensibili.

Ogni azienda che partecipa diventa protagonista di un cambiamento culturale che porta benefici non solo economici, ma anche sociali e ambientali.

Unisciti a T.E.R.R.A. e diventa parte di una comunità che crede nella sostenibilità come chiave per la competitività e il benessere collettivo.

Hai tempo fino al 30 settembre 2025 per aderire, inviare il tuo prodotto identitario e mettere radici in un progetto che guarda lontano.

Per informazioni e adesioni:

info@prolococomunemottasg.it – web@accademiaimprese.com – Tel. 0965 712518 – 338 3486216