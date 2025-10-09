“Terremoto e Bellezza”: Oppido Mamertina protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2025

Oppido Mamertina (RC) si prepara ad accogliere i visitatori per le attese Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. L’evento, promosso dalla Delegazione di Reggio Calabria del Fondo Ambiente Italiano, celebra i 50 anni di impegno della Fondazione con un itinerario suggestivo intitolato “Terremoto e bellezza: Oppido e il Rinascimento ritrovato”.

L’iniziativa vuole valorizzare la bellezza di Oppido Mamertina come simbolo di memoria e rinascita, ponendo l’accento sulla capacità di questo territorio di dialogare tra le ferite del passato (in particolare il terremoto del 1783) e le sue espressioni artistiche, paesaggistiche e culturali attuali.

Il percorso, lungo circa cinque chilometri, si snoderà tra i ruderi di Oppido Vecchia e i tesori della città nuova, offrendo un’esperienza immersiva grazie all’impegno dei volontari FAI, del Gruppo Giovani e degli Apprendisti Ciceroni formati dagli Istituti scolastici locali, il Liceo Ginnasio San Paolo e l’IIS Gemelli Careri.

I Siti in Visita

Oppido Vecchia: Sarà il punto di partenza del viaggio, con i suggestivi ruderi della città medievale distrutta dal sisma del 1783. I visitatori potranno ammirare i resti della Cattedrale, dei conventi e le imponenti torri del castello angioino-aragonese, il tutto immerso in un contesto naturale e paesaggistico di grande valore, che domina la vallata.

Museo Diocesano e Cattedrale: Oltre alla visita della Cattedrale, il Museo offrirà l'accesso ad alcuni dei suoi locali nascosti e una mostra di arte moderna, svelando particolari inediti della storia artistica di Oppido.

Museo della Civiltà artigiana e contadina: Ospitato nello storico Palazzo Grillo e non formalmente aperto al pubblico, questo museo raccoglie oggetti e manufatti legati alla vita quotidiana e ai mestieri tradizionali, come l'allevamento del baco da seta, la pastorizia e l'apicoltura.

Seminario Vescovile: Un luogo di "stupore autentico", che riserva l'imperdibile Cappella affrescata da Domenico Grillo, con il delicato affresco dell'Annunziata sull'altare e l'imponente raffigurazione della discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste sul soffitto.

La conferenza stampa di presentazione ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

Dina Porpiglia, Capodelegazione FAI di Reggio Calabria, ha ribadito che il tema “Terremoto e bellezza” invita a riflettere su come “le ferite della storia possano trasformarsi in opportunità di conoscenza e tutela”, trasformando “la fragilità in forza e responsabilità condivisa”.

Rocco Gangemi, Delegato regionale Ambiente FAI, ha evidenziato come le Giornate FAI permettano ai visitatori di “leggere queste tracce con nuovi occhi”, divenendo consapevoli del ruolo che ognuno deve giocare per preservare il patrimonio culturale e naturale.

Entusiasmo è stato espresso anche dai rappresentanti istituzionali. Il Sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, ha definito l’accoglienza dell’evento come “un’occasione straordinaria per mostrare al grande pubblico la bellezza e la profondità storica del nostro territorio”, un simbolo di resilienza. Simile l’intervento del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha elogiato le scelte del FAI per contribuire ad “arricchire una narrazione diversa e propositiva del nostro splendido e variegato territorio”.

I Dirigenti Scolastici, Pasquale Puntillo (Liceo Ginnasio San Paolo) e Giuseppe Martino (IIS Gemelli Careri), hanno sottolineato il valore formativo dell’esperienza per gli studenti che, nel ruolo di Ciceroni, si prendono cura e conoscono in prima persona il patrimonio locale.

Le visite guidate si svolgeranno nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Museo Diocesano, Cattedrale e Museo della Civiltà Contadina: Visite continuative dalle 10:30 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 17:00). Aperte a tutti.

Visite continuative dalle (ultimo ingresso ore 17:00). Aperte a tutti. Percorso Oppido Vecchia: Sono previsti due turni, uno mattutino (ore 11:00) e uno pomeridiano (ore 15:00). I posti sono limitati a 50 persone per turno, con priorità per i soci FAI. La partenza delle navette, messe a disposizione dal Comune, avverrà dal Museo Diocesano.

Le Giornate FAI d’Autunno rappresentano un momento cruciale di condivisione e valorizzazione di un patrimonio che fonde storia, natura e arte, invitando il pubblico a riscoprire le radici storiche del territorio reggino.