Terremoto nella notte: scossa avvertita in Calabria e in diverse regioni del Sud

di Nicoletta Toselli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte in Calabria, poco dopo la mezzanotte, generando apprensione tra la popolazione in numerosi centri della regione.

Secondo le prime informazioni, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.2 ed è stato localizzato nel Mar Tirreno, al largo della costa cosentina, a una profondità di circa 250 chilometri. Proprio l’elevata profondità dell’evento sismico avrebbe favorito la propagazione delle onde su un’area molto ampia del Mezzogiorno.

La scossa è stata percepita distintamente in diverse province calabresi, soprattutto lungo il versante tirrenico, dove molti cittadini hanno riferito di aver avvertito oscillazioni di mobili, lampadari e suppellettili.

Il terremoto è stato avvertito anche in Campania, compresa l’area metropolitana di Napoli e diversi comuni vesuviani, tra cui Portici, fino ai territori al confine con la provincia di Salerno.

Segnalazioni sono giunte inoltre dalla Basilicata, in particolare nelle zone limitrofe alla Calabria, ma anche da alcune aree della Puglia e della Sicilia.

Al momento non si registrano notizie di danni a persone o cose, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

Numerose le segnalazioni sui social network da parte dei cittadini che, svegliati nel cuore della notte, hanno condiviso testimonianze e racconti dell’evento sismico.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore dagli enti di monitoraggio e dalla Protezione Civile.

L’Unità di Crisi convocata con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha comunicato che dalle verifiche effettuate emerge, fortunatamente, l’assenza di danni a persone o cose.

La Sala Operativa regionale continua tuttavia a monitorare la situazione e a ricevere numerose telefonate da parte dei cittadini che chiedono informazioni sull’evento sismico.

Per informazioni è attivo il numero verde 800 222 211.