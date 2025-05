Terzo posto in gara 1 a Misano per il calabrese Simone Iaquinta nella prima gara stagionale della Carrera Cup Italia

Esordio dai due volti per Simone Iaquinta nella Porsche Carrera Cup Italia 2025, andata in scena sul tracciato del Misano World Circuit. Il pilota calabrese, già due volte campione del monomarca tricolore (2019 e 2020), è tornato in pista con i colori del team Prima Ghinzani Motorsport, al volante della Porsche 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano. E se in Gara 1 ha subito messo in chiaro le sue intenzioni salendo sul podio con un prezioso terzo posto, in Gara 2 è arrivata la doccia fredda di un ritiro forzato dopo un testacoda nelle fasi iniziali.