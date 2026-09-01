Tessano ritrova San Francesco Saverio: quando una comunità decide di non perdere la propria memoria

di Nicoletta Toselli

A Tessano, frazione di Dipignano, la festa di San Francesco Saverio è tornata ad essere un appuntamento della comunità. Un risultato nato da un percorso avviato due anni fa dal Women’s Club di Tessano e che oggi assume un significato particolare, perché da quest’anno la festa è stata nuovamente inserita nell’elenco delle celebrazioni presso la Curia di Cosenza.

Il Women’s Club nasce il 19 novembre 1992 per iniziativa di alcune donne del paese, con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro e promuovere attività sociali, culturali e ricreative. In oltre trent’anni sono state numerose le iniziative realizzate: gite, feste, convegni e attività portate avanti anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Tra queste c’è un’iniziativa che ha prodotto un risultato destinato ad andare oltre l’evento in sé.

Per molti anni la festa di fine agosto in onore di San Francesco Saverio aveva rappresentato uno dei momenti più attesi a Tessano. La sua interruzione era stata vissuta con profondo dispiacere dalla cittadinanza.

Due anni fa il Women’s Club decise allora di organizzare una serata dal titolo “Ricordando la festa di San Francesco Saverio”. Fotografie delle edizioni passate, ricordi e testimonianze. Ma nelle intenzioni di Alba Caputo, presidente pro tempore dell’associazione, c’era qualcosa in più.

«Non volevo che fosse soltanto una serata dedicata ai ricordi – racconta –. L’obiettivo era risvegliare nella comunità l’interesse per una festa che aveva accompagnato per tanti anni la vita di Tessano e provare a creare le condizioni perché potesse tornare».

E così è stato.

Lo scorso anno la festa è stata nuovamente celebrata. Quest’anno è arrivato un ulteriore e significativo passaggio, con il suo reinserimento nell’elenco delle feste presso la Curia di Cosenza.

«È un risultato che ci rende orgogliosi – sottolinea Alba Caputo – e che appartiene soprattutto alla cittadinanza. Tessano ha recuperato una parte della propria storia e una tradizione alla quale era profondamente legata, nel rispetto della sua dimensione civile e religiosa».

La vicenda offre anche uno spunto sul ruolo che l’associazionismo può svolgere nei piccoli centri. Non soltanto organizzazione di eventi, dunque, ma capacità di raccogliere esigenze, conservare memoria e trasformare un sentimento diffuso in un’iniziativa concreta.

Alba Caputo è anche socia attiva di Destinazione Jassa, realtà no profit intercomunale nata per mettere in relazione persone, associazioni ed esperienze che operano nei territori, partendo dalle identità locali e dalla capacità delle comunità di costruire percorsi condivisi.

«Quella di Tessano – commenta Carlo Misasi, presidente di Destinazione Jassa – è un’esperienza che ci ricorda quanto siano importanti le associazioni nei nostri territori. Recuperare una tradizione non significa rifugiarsi nel passato, ma riconoscere ciò che ha ancora la capacità di tenere insieme una comunità. Alba Caputo e il Women’s Club hanno avuto il merito di partire dalla memoria per produrre un risultato concreto. È anche questo il senso di Destinazione Jassa: mettere in relazione persone ed esperienze che lavorano, spesso senza clamore, per restituire valore e prospettiva ai luoghi».

Non è, dunque, soltanto il ritorno di una festa. È il risultato di una comunità che ha riconosciuto come propria una tradizione e ha deciso di recuperarla.

A Tessano si è partiti dalle fotografie di ciò che era stato. Da quelle immagini è nato un percorso che ha riportato San Francesco Saverio tra gli appuntamenti del paese. Un piccolo esempio di come la memoria, quando non rimane semplice nostalgia, possa ancora diventare progetto.

Opera di Barbara Misasi