Tirocinanti calabresi: la proposta di San Nicola Arcella e il nodo della responsabilità condivisa

di Nicoletta Toselli

Nel dibattito sempre più acceso sul futuro dei tirocinanti calabresi, arriva la posizione del Comune di San Nicola Arcella, che riconosce apertamente l’importanza della stabilizzazione non solo come atto di giustizia sociale, ma anche come opportunità per migliorare i servizi pubblici locali. “Riguarda il futuro dei nostri concittadini – scrive il Sindaco – e tanti servizi comunali ne trarrebbero vantaggi”.

Una riflessione lucida, che mette però sul tavolo due questioni centrali: da un lato, il fatto che la precarietà non è stata generata dai Comuni e che, quindi, non possono essere lasciati soli a gestirne le conseguenze. Dall’altro, la necessità di evitare soluzioni-tampone, legate a fondi una tantum, a favore invece di un piano strutturato e sostenibile.

Il Comune di San Nicola Arcella si dice pronto a fare la sua parte, ma chiede che anche Regione e Stato centrale si assumano una quota di responsabilità, suddividendo equamente il peso economico. Solo così – precisa il Sindaco – sarà possibile pensare a un vero percorso di stabilizzazione, con un’organizzazione flessibile da concordare con le parti sindacali.

Una proposta concreta che, pur senza negare le complessità normative e finanziarie, cerca di riportare al centro il valore del lavoro e della dignità delle persone. Perché dietro ogni “tirocinante” c’è una storia di attesa e competenza, spesso al servizio silenzioso delle nostre comunità.

La questione resta aperta. Ma forse, proprio dalle voci più piccole dei Comuni, può partire una spinta nuova verso soluzioni condivise e responsabili.