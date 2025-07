Tirocinanti, la Giunta approva delibera per stabilizzare 11 precari

Disponibilità a stabilizzare gli 11 tirocinanti di inclusione sociale in forza al Comune e, al contempo, l’indicazione di due precise prescrizioni affinché Stato e Regione formalizzino nuovi atti che autorizzano gli enti locali a procedere, alleviando il peso economico sopportato dalle amministrazioni utilizzatrici e garantendo la futura tenuta dei bilanci.

È quanto esprime la delibera della Giunta Comunale approvata, entro i termini previsti del 31 luglio, per far partecipare anche l’Amministrazione Comunale a quest’altra grande stagione di contrasto al lavoro precario negli enti locali calabresi. L’esecutivo guidato dal sindaco Roy Biasi, all’esito di un lungo lavoro di approfondimento da lui stesso condotto in prima persona – tramite una serrata interlocuzione con altri colleghi, con gli uffici regionali e con il segretario generale Francesco Minniti – ha in tal modo dato seguito a quanto annunciato agli stessi lavoratori nel corso di una recente riunione voluta dall’assessore al Personale, Simona Monteleone, proprio per evitare disinformazione e speculazioni politiche.

La Giunta, volendo azzerare l’intero bacino di Tis under 60 – ovvero garantendo un futuro impiego a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) a favore di coloro per i quali la Regione prevede la futura elargizione di un contributo – però ha sottoposto la procedura a due condizioni sottolineate nella delibera approvata: in primis che la Regione formalizzi in un atto concessorio il finanziamento per ora annunciato in «una mera dichiarazione d’intenti» e, in secondo luogo, che il governo nazionale e quello regionale «devono farsi carico di storicizzare la spesa corrispondente alla quota necessaria rimanente».

In buona sostanza la Giunta, preso atto della rimodulazione varata dalla Regione – che porta il contributo per ogni lavoratore da stabilizzare a 54.000 euro da spalmare su più annualità e fino al 2029 – chiede che siano salvaguardate le nuove uscite di bilancio che occorreranno per coprire le spese che si renderanno necessarie per pagare la stabilizzazione, ovvero che la difficile condizione in cui versano gli enti locali non peggiori a seguito di quest’altro carico prodotto dalla decisione di agevolare lavoratori precari che Taurianova ha in carico da diversi anni.

«Anche in questo caso – commenta il sindaco Biasi – non abbiamo voluto alimentare false aspettative parlando con chiarezza ai lavoratori e dichiarandoci pronti, così come in passato abbiamo fatto con gli Lsu Lpu, a riconoscere il contributo che hanno dato in questi anni. Abbiamo agito come è richiesto al buon padre di famiglia, ovvero pensando ai conti e al merito prima di ogni doverosa considerazione che pure ci sentiamo di fare rispetto all’insana condizione di chi è precario e presta servizio negli enti senza che questa prestazione venga riconosciuta alla stregua di un lavoro con tutte le tutele che ciò comporta. Crediamo – conclude il sindaco Biasi – di aver fornito l’unica risposta possibile e credibile che i lavoratori attendevano, senza scaricare le responsabilità su altre istituzioni ma chiedendo conto ad esse, Regione in testa, di quella necessaria collaborazione che ci consente di completare al meglio quello sforzo corale il cui merito va riconosciuto alla Giunta Occhiuto che non solo non ha alimentato altro precariato in Calabria ma ha interrotto anni e anni di incertezza con un ottimo gioco di squadra fatto con Roma».

Improntata al realismo e al senso di responsabilità anche la dichiarazione dell’assessore Monteleone.

«Abbiamo riconosciuto il lavoro fatto da questi preziosi collaboratori – sostiene la delegata al Personale – tenendo con loro un dialogo sempre vivo, nell’ambito di una politica di potenziamento e valorizzazione dell’organico comunale i cui benefici in fatto di tranquillità e resa degli addetti è sotto gli occhi di tutti. Dopo i concorsi fatti, e quando mancano pochi mesi per effettuare altre assunzioni a tempo indeterminato che la Giunta ha già programmato, per i Tis siamo pronti a completare quell’iter che loro stessi hanno caldeggiato e che noi vogliamo ultimare sempre in stretta armonia, così come è stato in questi anni quando di buon grado abbiamo mantenuto di volta in volta un progetto che non era affatto certo che portasse alla loro tutto sommato veloce stabilizzazione».