Tis, nuovo incontro in Regione tra sindacati e assessore Calabrese
«In questa fase hanno sottolineato Mariaelena Senese, segretaria generale UIL Calabria, e Giuseppe Lavia, segretario generale CISL Calabria, insieme ai segretari delle rispettive Federazioni di categoria è fondamentale definire in tempi brevi l’attuazione di una misura temporanea di sostegno al reddito, già prevista dalla legge, per la platea residua non interessata dalle procedure di assunzione, che possa tutelare i lavoratori per il tempo necessario a trovare ulteriori soluzioni definitive che permettano l’assorbimento di tutti i lavoratori Tis».
«Prosegue, dunque, il nostro impegno in direzione del definitivo superamento del precariato storico: in sede di Legge di Bilancio aggiungono i segretari chiediamo da tempo che venga incrementato il contributo storicizzato oggi pari a 5 milioni, per consentire il definitivo svuotamento del bacino Tis».