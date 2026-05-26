Tonno Callipo, impresa storica: anche la squadra maschile vola in Serie A3

di Nicoletta Toselli

La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia conquista una storica promozione in Serie A3 al termine di una sfida emozionante e spettacolare contro Indeco Molfetta. Al PalaValentia i giallorossi completano una stagione straordinaria superando i pugliesi dopo il golden set decisivo, davanti ad un pubblico caloroso che ha accompagnato la squadra fino all’ultimo punto.

Un traguardo che assume ancora più valore considerando il percorso compiuto dalla formazione allenata da Francesco Lanci. Partita con l’obiettivo della salvezza e della valorizzazione dei giovani, la Tonno Callipo ha invece chiuso la regular season al primo posto, dimostrando nel corso dei playoff maturità tecnica e grande forza mentale.

La gara contro Molfetta sembrava inizialmente indirizzata verso gli ospiti, più esperti e costruiti per il salto di categoria. Dopo il 23-25 del primo set, però, Vibo ha trovato la forza di reagire. Decisivo il secondo parziale, quando i giallorossi, sotto 15-19 e poi 20-22, hanno cambiato inerzia alla partita grazie ad una rimonta costruita con determinazione e lucidità.

Da quel momento il match ha preso la direzione della squadra calabrese, trascinata dalla prestazione straordinaria di Olex Boiko. L’opposto ucraino ha firmato 39 punti, con 4 ace e 4 muri, risultando ancora una volta il punto di riferimento offensivo della squadra. Una prova eccezionale che conferma il valore dell’atleta, recentemente convocato nella Nazionale maggiore dell’Ucraina per la prossima Volleyball Nations League.

Importante anche il contributo del capitano Luca Paglialunga, autore di una prestazione di grande personalità e di due ace fondamentali nel golden set. Determinanti inoltre Halim e Borgesi, protagonisti nei momenti chiave della sfida.

Nel terzo set Vibo ha saputo gestire con lucidità i punti decisivi imponendosi ancora 25-23, mentre nel quarto parziale i giallorossi hanno preso progressivamente il controllo della gara fino al 25-18 che ha portato la sfida al set supplementare.

Nel golden set il PalaValentia si è trasformato in una bolgia. Dopo un avvio equilibrato, la Tonno Callipo ha trovato il break decisivo grazie ai muri e ai servizi vincenti dei suoi uomini più rappresentativi, chiudendo sul 15-10 e facendo esplodere la festa del pubblico giallorosso.

Al termine della gara, coach Lanci ha sottolineato il valore del gruppo: «Non è un miracolo. Questi risultati arrivano perché dietro ci sono ragazzi di qualità che non hanno mai mollato, nemmeno nei momenti difficili». Sulla stessa linea il capitano Paglialunga: «La nostra forza è stata la tenacia e la coesione tra squadra, staff, società e tifosi».

Grande emozione anche per il presidente Pippo Callipo e per il vicepresidente Filippo Maria Callipo, protagonisti di una serata che riporta entusiasmo e ambizioni importanti nel volley vibonese.

La promozione della squadra maschile arriva inoltre a poche settimane dal successo ottenuto anche dal settore femminile, rendendo la stagione della società calabrese una delle più significative della sua storia recente.