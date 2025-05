Torna a San Nicola Arcella “Note dal Borgo” dal 30 maggio al 2 giugno 2025: un festival di musica, natura e lentezza

San Nicola Arcella si prepara ad accogliere dal 30 maggio al 2 giugno la nuova edizione di Note dal Borgo – Slow Festival, l’evento musicale e culturale che da cinque anni anima il suggestivo borgo calabrese. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival, e sostenuto dal Comune e dalla Regione Calabria, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica, immersiva e fuori dal comune.

Nato nel 2020 come risposta creativa alle restrizioni della pandemia, Note dal Borgo è oggi un vero e proprio festival che si distingue per la sua formula unica: un invito a riscoprire il piacere della lentezza, della musica dal vivo e della bellezza degli spazi autentici e poco frequentati in bassa stagione. Lontano dal caos e dalla frenesia della stagione estiva, il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove la musica si fonde con la natura e la storia, regalando ai partecipanti un viaggio sensoriale e culturale senza precedenti.

I concerti si svolgeranno in luoghi simbolici e suggestivi come la Torre Crawford, l’Arcomagno, il Belvedere e il centro storico, tutti raggiungibili esclusivamente a piedi. Camminare diventa così parte integrante dell’esperienza, un modo per rallentare, immergersi nel paesaggio e vivere il festival a ritmo naturale.

L’idea di Note dal Borgo nasce proprio dall’esigenza di creare un evento sicuro, ma anche originale e coinvolgente, capace di riunire le persone senza creare assembramenti. Disperdendo la musica lungo il percorso nel borgo, il festival invita a scoprire ogni angolo come parte di un’unica grande armonia. Oggi, pur evolvendosi, il festival conserva intatto lo spirito originario: far vibrare il borgo al ritmo della musica e della lentezza.

In un tempo in cui la ricerca di esperienze autentiche e rilassate è più forte che mai, Note dal Borgo – Slow Festival rappresenta un’occasione speciale per vivere San Nicola Arcella in modo diverso, lasciandosi trasportare dalle note e dal fascino del cammino. Un invito a fermarsi, ascoltare e lasciarsi emozionare dalla bellezza semplice e profonda di un luogo che si riscopre ogni anno attraverso il potere universale della musica.