Torna a Schiavonea la V Edizione di “Punend e Livand intr’a terra i’ru mmatt”

“Quando un Popolo perde la sua Memoria Storica esso è destinato all’oblio”.

È con questo profondo spirito di appartenenza che l’Associazione Culturale “IL TREMAGLIO”, guidata dal Presidente Salvatore Rigido, annuncia la quinta edizione della manifestazione “Punend e Livand intr’a terra i’ru mmatt”, che si terrà il 18 e 19 luglio 2026 sul Lungomare Sud di Schiavonea.

L’evento gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Corigliano-Rossano ed è inserito a pieno titolo nella ricca programmazione del CO.RO SUMMER FEST 2026, del CO.RO MUSIC FEST 2026 e nella rete turistica Terrae Magna Grecia, vantando inoltre la preziosa collaborazione delle Pro Loco di Corigliano Calabro e di Rossano.

“Punend e Livand” vuole essere un momento di intreccio tra le diverse anime dei pescatori, una suggestiva rivisitazione di quelli che erano i momenti di gioia, socialità e svago dopo il duro lavoro in mare.

L’obiettivo è ripercorrere le vecchie tradizioni attraverso due squadre (“Punend” e “Livand”) che si sfideranno in antichi giochi sulla spiaggia. Il premio finale ha il sapore autentico della semplicità di un tempo: uno scudetto di compensato dipinto con i colori di Schiavonea.

La grande e attesissima novità di quest’anno è il tentativo di stabilire un nuovo Guinness World Record per la partita di calcio sulla spiaggia con il maggior numero di partecipanti minorenni.

L’obiettivo è battere l’attuale primato detenuto da Mondovì (Cuneo), che ha visto sfidarsi 105 giocatori contro 105. Sulla sabbia di Schiavonea, l’ambizione è di schierare in campo ben 110 ragazzi contro 110.

L’iniziativa, denominata “PARTITA DEI RECORDS”, prenderà il via domenica 19 luglio alle ore 18:00 con il raduno dei partecipanti presso il “Palmeto”, ed è resa possibile grazie alla fondamentale collaborazione con le scuole calcio del territorio: FORZA RAGAZZI Scuola Calcio, NEW TEAM A.C. e A.S.D. Corigliano CALCIO. Sarà una sfida spettacolare e dalle regole uniche:

• Si giocherà in un campo dotato di 3 porte da un lato e 3 porte dall’altro.

• Saranno utilizzati 5 palloni colorati contemporaneamente.

• La direzione di gara sarà affidata a 5 arbitri ufficiali dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) – Sezione di Rossano, a garanzia della regolarità del tentativo di record.

Oltre all’evento sportivo, le due giornate saranno animate sin dal tardo pomeriggio dall’apertura di stand enogastronomici e artigianali.

Ad arricchire l’offerta di intrattenimento ci saranno la musica e i balli con Valentina Reale (sabato) e Domi DJ (domenica), oltre all’esibizione speciale a cura della Scuola di Alta Formazione Balletto di Corigliano.

Non mancheranno le competizioni storiche che accenderanno la spiaggia: la gara dei sacchi, il tiro alla corda e l’attesa gara dell’albero della cuccagna.

Gli organizzatori hanno curato ogni dettaglio logistico e di sicurezza: l’intera manifestazione godrà del supporto sanitario della Croce Rossa Italiana (CRI) – Comitato di Corigliano-Rossano.

Per gli eventuali eventi in mare, l’incolumità sarà garantita dalla Baywatch Corigliano-Rossano, mentre le telecamere di TeleA1 saranno presenti per riprendere in diretta i momenti salienti della festa, supportati da una fitta rete di sponsor e partner locali che hanno creduto nell’iniziativa.

La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO:

SABATO 18 LUGLIO

• Ore 17:30 – Musica e Balli con Valentina Reale. Apertura stand enogastronomici e artigianali.

• Ore 18:30 – Partita di calcio tradizionale “PUNEND e LIVAND”.

• Ore 20:30 – Gara dei sacchi.

• Ore 20:45 – Esibizione “Balletto di Corigliano”.

• Ore 21:00 – Gara tiro alla corda.

• Ore 21:30 – Gara albero della cuccagna.

DOMENICA 19 LUGLIO

• Ore 17:30 – Musica e Balli con Domi DJ. Apertura stand enogastronomici e artigianali.

• Ore 18:00 – Raduno bambini e ragazzi al “Palmeto” per la PARTITA DEI RECORDS.

• Ore 20:00 – Gara tiro alla corda.

• Ore 20:30 – Gara dei sacchi.

• Ore 20:45 – Esibizione “Balletto di Corigliano”.

• Ore 21:00 – Gara albero della cuccagna.

• Ore 22:00 – Premiazione finale.