Torna “Alle sette della sera”, il ciclo d’incontri di giugno del Rhegium Julii

Dopo la notevole parentesi culturale svolta al Salone del libro di Torino sia presso lo stand della Città metropolitana nelle aree meeting della Regione Calabria con la delegazione del Rhegium costituita dal Presidente Pino Bova, dal Vice Presidente Giuseppe Caridi e dai soci Mario Musolino e Natale Pace, riparte la stagione estiva del Rhegium Julii con un ciclo di programmazioni e intrattenimenti culturali di grande intensità che rende intrigante l’anima creativa dell’associazione e il significato che sta nel sottotitolo del suo logo: L’arte di leggere, il vizio di scrivere.

L’articolazione delle manifestazioni estive prevede due momenti che distinguono la fase di giugno, dalla fase più calda di luglio, agosto.

Il ciclo d’incontri che avranno inizio nel mese di giugno si avvarranno di un ricco calendario denominato “A LAS SIETE DE LA TARDE”, alle sette della sera, che si terrà tutti i lunedì del mese, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”.

A LAS SIETE DE LA TARDE precede la stagione estiva dei Caffè letterari 2025 e consentirà di presentare alla cittadinanza alcuni protagonisti del mondo culturale italiano meritevoli di essere diffusi e approfonditi per l’interesse che hanno suscitato le loro opere.

I testi proposti sono attesi con molta curiosità per l’attualità del pensiero di i tutti i saggisti e gli autori selezionati.

Questa l’articolazione del programma:

LUNEDI’ 09 GIUGNO – GIUSEPPE FERRARO

Giuseppe Ferraro (Longobucco, 1985), si è laureato con lode in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria. Dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università della Repubblica di San Marino. Dal 2018 è Deputato di storia patria per la Calabria. Dal 2019 è Presidente del Comitato provinciale di Cosenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Fa parte del comitato scientifico e del consiglio direttivo dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea e del consiglio direttivo. Dove è anche responsabile della sezione scuola e didattica. Dal 2018 è membro della commissione nazionale Didattica e scuola della Società italiana per lo studio della Storia contemporanea. Nel 2015 ha ricevuto il premio giovani ricercatori “Ferramonti di Tarsia”.

LUNEDI’ 16 GIUGNO – GIUSY STAROPOLI CALAFATI



Pubblicista, scrittrice, animatrice di iniziative culturali, vive e opera in Calabria. Molti suoi testi, sono stati messi in musica e tradotti nel mondo. Vincitrice di importanti premi letterari. Presente in varie antologie di poesia e narrativa contemporanea. Ha pubblicato: La terra di ritorno (pellegrini, 2017), Il viaggio delle nuvole (Laruffa, 2018), Giganti (Laruffa, 2018), Terra santissima (Laruffa, 2021), Candidata al Premio Viareggio e proposta al Premio Strega 2022. Il suo testo più recente Alvaro, più di una vita (Castelvecchi, 2025).

LUNEDI’ 23 GIUGNO– NATALE PACE

Scrittore., saggista, poeta, giornalista, già operatore sindacale Da tempo propone interessanti viaggi conoscitivi su alcuni autori calabresi di speciale pregio. In primis Leonida Repaci, poi Lorenzo Calogero, Domenico Zappone, Domenico Antonio Cardone, Ermelinda Oliva. L’esordio di Pace è del 1968 con un una raccolta poetica dal titolo La terra ed altre canzoni. Seguono altre tre sillogi Il seme sotto la neve (1988), Inviti superflui (2017) e La rotta degli aironi (2020). Natale Pace è presente nella letteratura anche con la narrativa.

Piccole piume (2003), Jenia (2017), Alex, storia di caporalato (2022). La sua passione lo spinge ad approfondire il ruolo e l’opera di alcuni protagonisti dell’area della Piana. Comincia con L’ultimo corsaro, miti e leggende della Calabria, seguono Il debito. Leonida Repaci nella storia /2006, Laruffa), Mio caro Leonida (2019, Pellegrini), I fatti di Palmi, autodifesa al processo del 1926 e La pietrosa dei Rupe. Nel 2024 pubblica due volumi su: Leonida Repaci, critiche teatrali su ordine Nuovo 1921 e su l’Unità 1924-25. I suoi libri sono oggetto di studio e sono stati presentati al Salone del libro di Torino e in diverse città italiane.

LUNEDI’ 30 GIUGNO – DIEGO GERIA

Avvocato e scrittore nato a Reggio Calabria dove si è formato alla luce degli ideali dello Scautismo Cattolico (ASCI – AGESCI), . E’ stato docente di Diritto ed Economia presso l’ITE “R. Piria-Ferraris-Da Empoli” di Reggio Calabria nonchè Vicepresidente dell’AVIS. E’ un cultore di storia locale e autore dei seguenti libri: Amico Aspromonte; Il tribuno del bosco; Diritto ed Economia, moduli per il biennio; Reggio Calabria e la Costituzione; L’Istituto Tecnico Raffaele Piria. Immagini di Storia; Reggio Calabria. Là dove le acque greche si fondono con quelle latine, pubblicati dalla Casa Editrice Falzea. Per la sua attività di storico e divulgatore della cultura della donazione del sangue, gli sono stati conferiti il Premio Nazionale Reggio Calabria Open Day e la Medaglia d’Oro AVIS.

Le iniziative sono svolte con il sostegno della Città metropolitana di Reggio Calabria. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che assicurano ampia collaborazione con il Rhegium Julii, in particolare il Circolo tennis “Rocco Polimeni” che ospita le manifestazioni, al Rotary Club Reggio Calabria, al Panathlon Reggio Calabria, il FAI di Reggio Calabria, l’Accademia del tempo libero, il CIF Reggio Calabria, al CIS Centro internazionale scrittori, alle associazioni Palmesi Amici della Casa della cultura Leonida Repaci, Centro Studi Francesco Carbone, Amici della Musica Nicola Manfroce, all’Associazione Palingenesi di Bagnara Calabra.