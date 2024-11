Torna Ecoross Educational nelle scuole, il 5 novembre si parte da Crosia

Riprende “Ecoross Educational”, il percorso educativo di Ecoross pensato per le scuole primarie. L’iniziativa prenderà il via martedì 5 novembre a Crosia e proseguirà, fino a metà dicembre, negli altri comuni in cui l’azienda è gestore dei Servizi di Igiene Urbana.

L’obiettivo è quello di ispirare e formare i bambini sui temi legati alla salvaguardia del nostro pianeta attraverso un percorso interattivo e coinvolgente. Il progetto prevede due lezioni in aula, tenute dalle informatrici ambientali di Ecoross e rivolte alle classi quarte.

Integrando in modo stimolante teoria e pratica, i ragazzi potranno apprendere l’importanza della sostenibilità, sviluppando una solida preparazione per differenziare correttamente i rifiuti e un autentico desiderio di proteggere l’ambiente.

In particolare, è previsto un approfondimento sulla frazione organica e sulle tecniche di compostaggio come strategie per ridurre gli sprechi. Gli studenti avranno l’opportunità di imparare concretamente come trasformare i rifiuti organici in risorse preziose per l’ambiente.

Al termine del percorso educativo, diventeranno “Sentinelle dell’Ambiente” e riceveranno materiali didattici supplementari per consolidare e approfondire le conoscenze acquisite sottolineando il loro ruolo cruciale, sia all’interno della scuola sia all’interno delle famiglie, nella promozione della consapevolezza ambientale.

Il progetto Ecoross Educational è un piccolo gesto capace di generare un impatto duraturo, contribuendo all’educazione ambientale dei più giovani e incentivando pratiche sostenibili fin dalla tenera età.

Nella prima fase, dopo le tappe presso le scuole primarie di Crosia, il progetto si svolgerà nei Comuni di Trebisacce, Acri, Mandatoriccio, Diamante, Scala Coeli, Pietrapaola, Mendicino e Santa Sofia D’Epiro per poi proseguire a Corigliano-Rossano.