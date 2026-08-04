Torna il Premio Letterario Kerasion: a San Pietro Apostolo la cultura incontra il territorio

Venerdì 28 agosto, alle ore 17.30 in Piazza Roma, San Pietro Apostolo ospita la settima edizione del Premio Letterario Kerasion, all’interno della Rassegna Culturale “Letture nel Borgo”.

Tre le sezioni in concorso, dedicate a opere edite di narrativa, saggistica e poesia, con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra autori, opere e pubblico.

Ai vincitori andranno i bassorilievi creati dal maestro orafo sanpietrese Francesco Gallo, che ritraggono il paesaggio del borgo sormontato da un grappolo di ciliegie. Il nome del Premio, infatti, viene dal greco antico kerasíon, “ciliegia”, il frutto per cui il paese è conosciuto da generazioni.

Un premio letterario che porta, così, nel nome il proprio territorio.

Accanto alle sezioni letterarie, vari sono i riconoscimenti speciali che negli anni hanno definito l’identità della manifestazione.

Il Premio Kerasion Carlo Alberto Dalla Chiesa, appuntamento curato da Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale, è dedicato alla memoria e ai valori della legalità e dell’impegno civile.

Il Premio Kerasion per Meriti Letterari viene conferito ad autori, personalità o associazioni che si siano distinti per il contributo alla diffusione della cultura.

Il Premio Kerasion “In ricordo di…”, che nelle scorse edizioni ha reso omaggio a Rino Gaetano, Lucio Dalla, Fabrizio De André e Pino Daniele, quest’anno celebra Lucio Battisti.

E lo fa nel modo più autentico possibile. Alle ore 21.30, in Piazza Marconi, saliranno sul palco i Formula 3, band storicamente legata a Battisti, con Tony Cicco, Angelo Anastasio e Ciro Bitonto; un live che attraverserà alcune delle pagine più amate della musica italiana, nel segno del sodalizio tra il gruppo e uno dei più grandi cantautori della storia nazionale.

A valutare le opere sarà una giuria composta da personalità del panorama culturale e letterario, presieduta da Vinicio Leonetti e affiancata da Miriam Rocca, direttrice artistica del Premio, e da Simona Dalla Chiesa, responsabile del Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa. Completano la giuria Stefania Mancuso, Daniela Grandinetti, Miriam Guzzi, Domenico Benedetto D’Agostino, Elisa Chiriano, Franco Zaffino, Rosita Mercatante, Alessandra Giuliana Granata, Salvatore Giuseppe Di Spena, Antonio Ludovico e Maria Teresa Staropoli.

In sette edizioni il Kerasion ha portato a San Pietro Apostolo autori e voci di rilievo nazionale, conquistando l’attenzione della stampa regionale e nazionale.

Nel 2026 il Premio è stato selezionato, nuovamente, dal Salone Internazionale del Libro di Torino per il progetto Luci sui festival, che raccoglie le manifestazioni letterarie più interessanti d’Italia, ed è stato presentato a maggio al Salone stesso.

Il Premio è promosso dal Comune di San Pietro Apostolo, in particolare dal Sindaco Raffaele De Santis, con il supporto del Vice Sindaco Maurizio Tomaino e dell’Assessore alla Cultura Giuseppe Sirianni, realizzato in collaborazione con numerose istituzioni e realtà territoriali impegnate nella promozione della cultura. L’ingresso è libero.

Il 28 agosto sarà così un’occasione per celebrare, insieme alla letteratura, il legame tra cultura, musica e territorio che il Kerasion racconta ormai da sette edizioni.