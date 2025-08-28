Torna il Reggio Calabria FilmFest, dal 15 al 20 settembre arriva la XIX edizione

La città di Reggio Calabria si prepara a vivere l’appuntamento con il grande cinema. Dal 15 al 20 settembre 2025 è in programma il Reggio Calabria FilmFest, RCFF – Festival dello Stretto.

Un evento atteso, che in questa sua diciannovesima edizione si sposta in nuove location, luoghi rinnovati nel cuore della città: Piazza Giuseppe De Nava, la Biblioteca comunale Pietro De Nava, il Cine-teatro Odeon e il bellissimo MArRC, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che sotto la guida del suo nuovo Direttore Fabrizio Sudano sta sempre più acquisendo il ruolo di attrattore di arte e cultura.

«Siamo lieti di collaborare con il Reggio Calabria FilmFest, che porterà alcuni dei suoi appuntamenti al Museo, cuore pulsante della città» – dichiara il Direttore del MArRC Sudano, che sottolinea: «Il cinema, come l’archeologia, è racconto, memoria e visione: un linguaggio universale capace di unire generazioni e culture.

La scelta di ospitare qui il Festival assume quindi un significato profondo: portare la magia della settima arte in un luogo simbolo dell’identità reggina e del Mediterraneo, creando un dialogo vivo tra passato e presente e rafforzando il legame tra la comunità e il suo patrimonio».

Il Festival è organizzato dall’Associazione Eventi con il finanziamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il contributo della Fondazione Calabria Film Commission e del Ministero della Cultura e il patrocinio del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, di Confesercenti Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria.

“Bellezza eterna, identità viva” e l’omaggio all’indimenticata attrice reggina Gianna Maria Canale è il tema, quest’anno, di un articolato ventaglio di eventi culturali e sociali: proiezioni, talk show, presentazioni di libri, masterclass, concorsi e tanto altro, che richiameranno un ampio pubblico di appassionati e addetti ai lavori e sui quali saranno presto resi noti i dettagli.

Non mancheranno ospiti di eccezione, attori, registi ed esperti della settima arte per una full immersion che offrirà emozioni, intrattenimento e riflessioni su tematiche importanti e attuali.

Alla guida del progetto culturale che caratterizza la prestigiosa kermesse, il Direttore generale Michele Geria, che commenta: «Per questa diciannovesima edizione del Reggio Calabria FilmFest abbiamo voluto riaffermare con forza il legame profondo tra il cinema, la città e la sua identità.

L’immagine di Gianna Maria Canale, icona del cinema italiano e reggina di nascita, diventa simbolo di una bellezza eterna e di un’identità viva che il festival intende celebrare. I luoghi che ospitano il Festival saranno non solo scenari, ma veri protagonisti, in un dialogo costante tra memoria, cultura e contemporaneità».

«Un segnale importante arriva anche dalla selezione ufficiale del concorso “Il Bergamotto d’Argento” sottolinea Geria, il 30% dei lungometraggi in gara sono stati realizzati in Calabria da registi calabresi, confermando la vitalità di un cinema che cresce sul territorio e parla al mondo con la forza delle sue radici».

«Anche la scelta del nuovo Direttore artistico Gianlorenzo Franzì, conclude il direttore generale di RCFF calabrese doc del settore audiovisivo, vuole essere un segnale per rafforzare e valorizzare l’identità culturale del territorio».

Altra novità, dunque, il cambio al vertice della Direzione artistica, che in questa edizione è stata affidata a Gianlorenzo Franzì, ideatore e direttore artistico del Lamezia International Film Fest con cui il RCFF ha inaugurato di recente, con l’evento che ha visto Carlo Verdone ospite a Reggio Calabria, un proficuo gemellaggio.

Una figura di riferimento nel settore: laureato in Giurisprudenza e in Lettere con indirizzo Arti & Scienze dello Spettacolo, giornalista, lavora nel campo della critica dal 2004, è giurato per i Nastri d’Argento, e ha all’attivo numerose e prestigiose collaborazioni.

«Questo incarico mi lusinga afferma il neodirettore artistico conosco il Reggio Calabria FilmFest da tanto tempo, e quindi non può che rendermi felice da quest’anno portare il mio bagaglio di esperienza anche nella Città dello Stretto».

«Voglio ringraziare il direttore generale Michele Geria, amico e collega sottolinea Franzì con il quale abbiamo avuto l’intuizione del gemellaggio, e la Film Commission Calabria, che da tre anni sostiene i festival di cinema più importanti della Regione con decisione e con coraggio».

All’interno del suo ricco e intenso programma, il Festival conferma alcune storiche sezioni, tra cui il Concorso di cortometraggi Millennial Movie, che vedrà in gara soprattutto giovani registi, attori e attrici, e che in questa edizione ha registrato una numerosa partecipazione.

Il concorso, gli altri contenuti e gli ospiti del Festival saranno illustrati nei prossimi giorni in apposita conferenza stampa.

Riflettori accesi, intanto, sui punti nevralgici di Reggio, che si preparano a essere avvolti, per cinque giorni, dalla magia e dal fascino del Cinema.

Un’occasione unica di scoperta e riscoperta di un linguaggio insieme universale e identitario: da Reggio Calabria, dalla punta dello Stivale, al mondo.