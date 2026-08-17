Torna la Notte dell’Enogastronomia e Cultura Bianchese: tre giorni tra mare, arte, musica e sapori

Tre giorni dedicati al territorio, alle sue eccellenze, all’arte, alla musica e ai sapori: torna l’attesa “Notte dell’Enogastronomia e Cultura Bianchese”, quarta edizione della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale di Bianco, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio e delle sue identità.

Dal 20 al 22 agosto, un fitto programma all’insegna della cultura e del divertimento coinvolge diversi luoghi del territorio comunale.

Giovedì 20 agosto, l’appuntamento è a partire dalle ore 19.00 sul Lungomare per “Azzurro di Calabria – Il racconto del mare”, progetto “Azzurro di Calabria 2026 – La costa e il mare dello Jonio: storia, futuro e identità, in una serata in cui il mare è celebrato come patrimonio culturale e identitario, come esaltazione dei sapori.

Lo spazio dedicato a “Il mare come risorsa” vedrà gli interventi del sindaco di Bianco, Giovanni Versace, di Francesco Scordino, consigliere direttivo del GALP “Calabria Jonica”, e di Giuseppe Palmisani, dirigente Regione Calabria.

A seguire, spazio alla narrazione e alla poesia con gli scrittori Gioacchino Criaco, Anna Maria Milone e Giuseppe Zucco, protagonisti di un racconto dedicato alla bellezza del mare attraverso parole, immagini e poesia.

Alle 21.30 sarà la musica a diventare protagonista con Francesco Loccisano e la sua chitarra battente, nello spazio “I suoni del Mediterraneo”. Una mostra e artisti di strada sul tema faranno da cornice all’evento curato e condotto dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino.

La seconda giornata, venerdì 21 agosto, con inizio alle ore 21.00, si sposterà nel suggestivo Borgo di Pardesca Vecchia, con l’omaggio al grande Maestro orafo calabrese, Michele Affidato.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Giovanni Versace, il presidente dell’associazione “Brutium – I Calabresi nel Mondo”, Gemma Gesualdi, la senatrice della Repubblica italiana, Tilde Minasi, l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, e l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, il delegato del presidente della Regione Calabria ai Calabresi nel Mondo, Orlandino Greco, il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Domenico Giannetta.

Michele Affidato, quindi, sarà protagonista di un incontro in cui parlerà della sua storia e del valore dell’arte orafa come espressione di creatività e bellezza.

Alle 22.30, musica d’autore con il live “Tra l’Oleandro e il Baobab”, percorso dedicato all’universo poetico e sonoro di Paolo Conte.

Per raggiungere il borgo di Pardesca Vecchia sarà disponibile una navetta gratuita dalla piazza di Pardesca.

La conclusione della quarta edizione è affidata, sabato 22 agosto, a un gran finale nel cuore di Bianco, tra Corso Vittorio e via Garibaldi.

A partire dalle 21.00, spazio a street food, area gonfiabili e artisti di strada, per una serata pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età, che vedrà protagonista la musica della “Ottopiù Street band”.

La Notte dell’Enogastronomia e Cultura Bianchese si conferma così un appuntamento capace di valorizzare le diverse anime di Bianco: il mare e il paesaggio, l’arte e la creatività, le tradizioni enogastronomiche, l’artigianato e la musica; un momento di incontro e promozione culturale del territorio.