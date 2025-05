Torna l’atteso concorso Internazionale della Sibaritide “Città di Corigliano-Rossano” con la sua VII edizione

La musica torna protagonista nella città jonica con la settima edizione del Concorso Internazionale della Sibaritide “Città di Corigliano-Rossano”, una delle manifestazioni più attese nel panorama musicale meridionale.

L’iniziativa, cresciuta di anno in anno, si conferma anche per il 2025 un’importante vetrina per giovani talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Organizzato dall’Istituto Musicale “Fryderyk Chopin” di Corigliano-Rossano, con la direzione artistica del maestro Giorgio Luzzi, il concorso si svolgerà dal 26 maggio al primo giugno, con un’appendice online prevista per il 10 giugno.

Alla realizzazione collaborano tra gli altri, il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, l’associazione culturale “Viva la Vida” di Sibari, il Comune di Corigliano Rossano, il Lions Club Arberia, la Pro Loco Corigliano e altri partner privati e istituzionali.

L’iniziativa si propone di valorizzare la città come centro culturale e musicale, promuovendo i valori universali dell’arte e offrendo al contempo un’occasione concreta di promozione turistica per il territorio.

Il concorso è aperto a scuole primarie e secondarie, licei musicali, accademie, studenti di conservatorio, ensemble e solisti, cori e orchestre.

Dalla sua prima edizione, tenutasi nel 2017, il concorso ha visto una crescita costante sia in termini di partecipazione che di prestigio.

Dopo le prime edizioni svoltesi nel centro storico e presso il Casino Caruso, il concorso ha trovato negli anni recenti sedi più ampie e prestigiose, come il Centro di Eccellenza e il Castello Ducale, quest’ultimo scelto per ospitare la finale del 1° giugno.

Particolarmente significativa l’edizione 2024, che ha registrato oltre 2000 iscrizioni. Quest’anno, le stime confermano numeri simili, con partecipanti provenienti da tutta Italia e oltre i confini nazionali, accompagnati da docenti, famiglie e appassionati.

Il programma si articolerà in diverse giornate: dal 26 al 28 maggio saranno protagoniste le scuole di ogni ordine e grado, mentre dal 29 al 31 maggio si alterneranno sul palco accademie musicali, conservatori e professionisti.

I migliori si sfideranno nella finalissima del 1° giugno al Castello Ducale, dove una giuria composta da docenti di conservatorio e artisti di livello internazionale assegnerà borse di studio e riconoscimenti speciali. Il vincitore assoluto sarà invitato ad esibirsi nell’ambito della X edizione della Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”, in programma in autunno.

«Questo concorso ha sottolineato il maestro Luzzi è nato con l’ambizione di trasformare Corigliano Rossano in un punto di riferimento per la musica e la cultura.

I numeri parlano chiaro: c’è un interesse crescente da parte di scuole, accademie e giovani musicisti. Ma perché questo evento possa crescere ancora, è fondamentale il sostegno delle istituzioni locali e regionali».

Una settimana di musica, cultura e scambio, dunque, quella che si prepara ad animare Corigliano Rossano, con l’auspicio che sempre più giovani possano trovare nella musica uno strumento di espressione e crescita.

Un appuntamento che si rinnova e che, edizione dopo edizione, consolida il proprio ruolo tra le iniziative culturali più prestigiose del Sud Italia.