Torna per il 15° anno consecutivo il laboratorio di danze tradizionali del Centro Sud Italia

Dal 1 ottobre riparte uno dei laboratori di danze popolari più importanti a livello Nazionale, la Maestra Agata Scopeliiti dirige da molti anni questo laboratorio di danze tradizionali del Centro Sud Italia.

La Direttrice Agata profonda conoscitrice e cultrice del settore della danza e delle musiche popolari con oltre trent’anni di esperienza e professionalità, porta con sé un bagagli una miriade di stage tenuti in ogni angolo d’Italia, in Europa e in diverse parti del Mondo.

L’associazione Incontriamoci Sempre è ben lieta di ospitare gli incontri settimanali di una grande professionista come Agata Scopeliiti, una risorsa molto importante per il nostro territorio : oltre ad essere una bravissima danzatrice , possiede un grande bagaglio culturale sulla storia e l’antropologia della musica popolare del nostro territorio e non solo.

Proprio per questo, In un contesto accogliente e rilassante faremo un viaggio tra le tradizioni etnocoreutiche e musicali del centro sud Italia.

Il nostro approccio non si limita alla mera trasmissione di passi e figure ma studieremo quelli che sono i codici, i linguaggi, il contesto socioculturale e geografico di ogni singola danza.

A condurci in questo percorso la nostra direttrice Agata Scopelliti danzatrice e danzaterapeuta affiancata, per questa nuova stagione, dal gruppo folk Gli Agatini di Cataforio con la loro bella energia e le musiche dal vivo.

Aspettiamo tante persone e gruppi per poter condividere in aggregazione ed in armonia delle splendide serate divertenti e rilassanti .