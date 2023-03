Tornano a Reggio Calabria le uova di Pasqua AIL a sostegno della ricerca

Condividi

Il 24, 25 e 26 marzo tornano le uova di Pasqua dell’AIL – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, è giunta alla sua 30esima edizione. Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno di oltre 200 volontari in città, in provincia di Vibo e da dicembre in 7 paesi del catanzarese, grazie alla nascita di piccoli gruppi di volontari che offriranno, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo dell’Associazione.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca e il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori, ci sono le case AIL, il servizio domiciliare e tantissimi altri servizi ma soprattutto ci sono i sogni di migliaia di pazienti che solo chi acquista l’uovo può aiutarci a realizzare.

Le uova dell’AIL si possono trovare nei giorni canonici della manifestazione nazionale:

Teatro Comunale 24/25/26

Brico Center 24/25/26

Porto Bolaro 24/25/26

Perla dello Stretto 24/25/26

Rhegium Urbis 26 mattina

Campagna Amica Piazza Carmine 26

Toys Center 25/26

Piazza Municipio Pellaro 26

Largo antistante Cesare 25/26

Questura 24/25

Oltre che in tutti i negozi solidali, presso le associazioni e le scuole di ogni ordine e grado di Reggio Calabria e provincia che hanno aderito alla manifestazione. Lo slogan dell’AIL: “Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme: #maipiùsognispezzati”.