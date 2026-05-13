Tornano Giornate Nazionali dei Castelli in Calabria, protagonista il Castello Ducale di Corigliano

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal Ministero della Cultura.

In Calabria, l’evento principale si terrà sabato 16 maggio presso il Castello Ducale di Corigliano-Rossano, uno dei complessi fortificati meglio conservati del Sud Italia.

Fondato nel 1073 da Roberto il Guiscardo, il maniero è passato nei secoli tra le mani di illustri famiglie come i Sanseverino e i Saluzzo, fino a diventare, nel XIX secolo, proprietà del barone Giuseppe Compagna.

L’edificio testimonia un’affascinante evoluzione architettonica: nato come presidio militare normanno con torrione centrale, è stato trasformato in una sontuosa dimora feudale e nobiliaria, arricchita da decorazioni di artisti quali Domenico Morelli e Francesco Jerace.

Programma della giornata – Sabato 16 maggio 2026

L’Istituto Italiano dei Castelli – sezione Calabria propone un articolato programma di visite e approfondimento scientifico:

Ore 10.00 e 15.00: Visite guidate al Castello, gratuite e aperte a tutti.

Ore 15.00: Visita guidata al Castello riservata ai soci dell’IIC – sezione Calabria.

Ore 16.30: Presentazione del volume “In Calabria. Studi, Restauri e Valorizzazione: quale futuro?”, Atti del convegno tenuto in occasione del 60° anniversario dell’Istituto. A cura di Francesca Martorano (Edizioni Corab).

Saluti istituzionali:

Ing. Flavio STASI – Sindaco di Corigliano-Rossano.

Dott.ssa Agata FEBBRARO – Direttrice Castello ducale di Corigliano-Rossano.

Dott. Domenico ZERBI – Presidente onorario dell’IIC, Sezione Calabria.

Notaio Vittorio PASQUALE – Presidente dell’IIC, Sezione Calabria.

Relazione con proiezioni:

Prof.ssa arch. Francesca MARTORANO – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, consigliere scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Informazioni:

Indirizzo: Castello Ducale di Corigliano, Via Francesco Compagna n. 1 – 87064 Corigliano-Rossano.

Tel: 0983 81635.

E-mail: info@castellodicoriglianocalabro.it.

Sito ufficiale: www.istitutoitalianocastelli.it.