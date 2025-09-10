Tornano i prelievi ematici nel centro storico, Pietrapaola riparte con un servizio di prossimità

Riparte un servizio atteso e di fondamentale importanza per la salute dei cittadini. Ii prelievi ematici, infatti, tornano ad essere effettuati direttamente nel centro storico, offrendo una soluzione di prossimità e riducendo gli spostamenti soprattutto per le fasce più anziane della popolazione.

A partire da domani (giovedì 11), l’ambulatorio medico di via San Francesco ospiterà le prime sedute di prelievi, attive dalle ore 7.30 alle 9. Il servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, sarà garantito con cadenza mensile, ogni secondo giovedì del mese, diventando così un appuntamento fisso per i cittadini.

È un traguardo significativo dichiarano il Sindaco Manuela Labonia e l’assessore alla sanità Giuseppina Romeo perché restituiamo ai nostri cittadini un presidio sanitario nel cuore del borgo.

Non si tratta soltanto di un servizio, ma di una misura di attenzione verso chi vive in paese, un modo concreto per avvicinare la sanità ai cittadini e alleggerire il peso degli spostamenti verso altre strutture.

I cittadini interessati potranno presentarsi muniti di prescrizione medica valida per i prelievi ematici.

Per chi non rientra in regimi di agevolazione o esenzione, è necessario il pagamento del ticket, da effettuarsi tramite CUP, online con pagoPA o presso le farmacie abilitate, con obbligo di esibizione della ricevuta al momento del prelievo.

Il nuovo servizio rappresenta un investimento sulla qualità della vita e un segnale concreto di attenzione verso la salute pubblica.

La scelta di fissare una data mensile certa il secondo giovedì di ogni mese garantisce stabilità e programmazione per famiglie e cittadini, contribuendo a rendere più accessibile un diritto fondamentale come quello alla cura.

Con questo passo concludono il Sindaco Labonia e l’Assessore Romeo continuiamo a rafforzare i servizi di prossimità nel centro storico, mettendo al centro le persone, la loro salute e la dignità della comunità.