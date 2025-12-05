Arte e cultura

Tortora – “La musica e le grandi emozioni”: alla Biblioteca Comunale un incontro con il maestro Piero Canuti

di Nicoletta Toselli

La musica come specchio della società, capace di raccontare storie, leggende e miti di un universo straordinario. È questo il filo conduttore dell’incontro “La musica e le grandi emozioni” che si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Tortora, promosso dall’Associazione Culturale Incontri Mediterranei, dalla Pro Loco UNPLI e dal Comune di Tortora, con il sostegno della biblioteca cittadina.

Protagonista dell’appuntamento sarà il maestro Piero Canuti, musicista e divulgatore musicale del Teatro dell’Opera di Roma, che guiderà il pubblico in un percorso di ascolto e narrazione per comprendere la struttura dell’orchestra e, soprattutto, il ruolo centrale del direttore. Attraverso aneddoti e sequenze musicali, Canuti offrirà uno sguardo interno su un mondo complesso e affascinante, capace di suscitare emozioni profonde.

All’incontro interverranno anche il maestro Angelo Giovagnoli e Antonello Grosso Lavalle, presidente UNPLI-Cosenza. A moderare saranno Antonella Palladino, formatrice, e Gabriella Fondacaro, delegata alla cultura del Comune di Tortora.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali promosse sul territorio e aderisce anche ai principi di sensibilizzazione ambientale sostenuti da Plastic Free, come indicato nella comunicazione ufficiale.

Un appuntamento pensato per avvicinare il pubblico alla musica colta, rendendola accessibile e coinvolgente, in un dialogo diretto con uno dei suoi interpreti più autorevoli.

