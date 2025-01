Tortora ospita la presentazione del libro “Due soli nel sole” di Francesco Veltri

TORTORA – L’Università Popolare Uniblanda, in collaborazione con l’Associazione Arianna annuncia la presentazione del libro “Due soli nel sole” di Francesco Veltri, in programma per il prossimo 24 gennaio 2025 alle ore 17:30 presso la sede dell’Associazione Arianna, situata in Contrada Rosaneto, Tortora (CS).