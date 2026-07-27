Toy Tonics sceglie il Clubbino: il collettivo berlinese fa tappa a San Nicola Arcella

di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Il Clubbino del Cancarieddru si conferma punto di riferimento per la musica elettronica internazionale ospitando, sabato 1° agosto, una tappa del format Toy Tonics, tra le realtà più influenti della nuova scena house e disco europea.

Sul palco saliranno Sam Ruffillo & Stump Valley, affiancati da Vincenzo Nac DJ, mentre a completare la line-up saranno i resident Joshua, Fitzcarraldo, Mauro Mele e STVN.

L’arrivo di Toy Tonics rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per la programmazione estiva del Clubbino.

Nato a Berlino, il collettivo ha trasformato un progetto indipendente in un fenomeno internazionale, costruendo una rete di artisti, produttori e DJ che oggi anima club, festival, rooftop e beach party in Europa, Nord America e nelle principali destinazioni della musica elettronica.

Negli ultimi anni Toy Tonics si è affermato come uno dei marchi più riconoscibili della club culture contemporanea, grazie a una proposta musicale che intreccia house, disco, funk, elettronica e richiami all’Italo-disco.

Un percorso raccontato anche dalla rivista internazionale Dazed, che ha individuato nel collettivo berlinese uno dei protagonisti dell’evoluzione della nightlife europea verso un modello più inclusivo, creativo e orientato alla qualità musicale.

Tra gli artisti di punta dell’etichetta figura Sam Ruffillo, DJ, produttore e musicista siciliano con base a Bologna, protagonista di un’importante crescita internazionale dopo la pubblicazione dell’album Tipo Così per Toy Tonics. Il disco, che fonde house, funk, Italo-disco e pop, lo ha portato in tour attraverso Europa e oltre, consolidandone la presenza nei principali circuiti della musica elettronica.

Con questo appuntamento il Clubbino porta sulla Riviera dei Cedri una realtà che oggi rappresenta una delle espressioni più interessanti del panorama elettronico internazionale, confermando una linea artistica che guarda ai principali movimenti della scena europea senza rinunciare a una propria identità.