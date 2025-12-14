Tra fede e cultura: la festa di Santa Lucia a Iatrinoli di Taurianova – VIDEO

Taurianova (RC), 14 dicembre 2025 – Una sentita partecipazione quella della comunità taurianovese e dell’intera Piana che si è riunita attorno al simulacro di Santa Lucia, vergine e martire siracusana. Mossa da una profonda devozione alla santa, venerata nella Chiesa degli Artisti a lei dedicata, la città di Taurianova, nella frazione di Iatrinoli, ha dato avvio ai solenni festeggiamenti caratterizzati da fede, cultura e tanto intrattenimento.

Alla presenza delle istituzioni civili e religiose del luogo, la processione della sacra effigie ha avuto inizio alle ore 16:00, accompagnato dalla banda musicale cittadina.

A seguire il corteo di fedeli disposti in raccoglimento e preghiera, animati dal desiderio di chiedere grazie a Dio per intercessione di Santa Lucia, protettrice della vista. Una devozione rimasta invariata nel tempo che radica le sue origini sin dall’antichità.

All’aspetto religioso della festa si è aggiunto quello civile culminato nella seconda edizione dello spettacolo “Omaggio a Santa Lucia” , durante il quale a calcare il palcoscenico, sono state numerose scuole di danza del territorio.

Al centro dei festeggiamenti anche la tradizionale Fiera Storica svoltasi nei luoghi adiacenti alla chiesa. Un’esposizione di sapori e manifatture locali che hanno dato così il via al natale taurianovese.