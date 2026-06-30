Tra fede e gioia, l’emozione accende Lamezia Terme: i cittadini protagonisti di una notte indimenticabile

Più che una celebrazione, un trionfo di comunità. Tre giorni di intensa emozione, fede e straordinaria partecipazione popolare hanno animato le celebrazioni in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo, confermando l’indissolubile legame tra la comunità e le sue radici più profonde.

Una vera e propria festa della condivisione che ha visto la Città unita in un abbraccio collettivo carico di energia e di gioia.

Il fitto programma delle festività ha vissuto momenti di altissima solennità, a partire dalla Santa Messa officiata da S.E. il Vescovo Mons. Serafino Parisi, durante la quale si è rinnovato il tradizionale e simbolico rito della consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco ai Santi Patroni.

Un momento di profonda riflessione che ha aperto la strada alla suggestiva e partecipata processione religiosa lungo le vie del centro, culminata con l’emozionante spettacolo dei fuochi pirotecnici all’arrivo dei simulacri in Cattedrale.

A coronare le celebrazioni civili è stato il concerto di Amedeo Minghi, che ha richiamato, in un Corso Numistrano gremito come raramente si è visto in passato, un autentico mare di gente. Proprio dal palcoscenico, prima dell’inizio del grande evento musicale, l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo Annalisa Spinelli, ha voluto rivolgere un saluto carico di emozione alla folla oceanica.

“Vedere Corso Numistrano così straripante di vita è una gioia indescrivibile” ha dichiarato. Il mio è un invito sincero a riscoprire ogni giorno questa bellezza: dobbiamo stare insieme per crescere insieme. Solo uniti, come comunità partecipe e coesa, possiamo valorizzare e migliorare la nostra straordinaria Città” .

Una visione condivisa dall’intera Amministrazione Comunale, che sottolinea la potenza di questa risposta popolare:

“La risposta più bella e convincente è arrivata proprio dai cittadini” afferma il Sindaco Mario Murone “Migliaia di persone si sono ritrovate unite dal desiderio di condividere un’emozione attraverso il linguaggio universale della musica.

Il vero spettacolo è stato quello andato in scena sotto il palco, dove si respirava un’atmosfera magica. Più che al programma in sé, i cittadini hanno risposto con il cuore al richiamo della propria identità e alla voglia di vivere insieme una serata indimenticabile” .

Il bilancio di questa tre giorni restituisce l’immagine di una Lamezia Terme accogliente, fiera e propositiva, capace di trasformare la tradizione in un motore di straordinaria forza aggregatrice, culturale e sociale.