“Tra le pieghe dell’arte della Seta”, nuovo prestigioso evento della camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

La Camera di Commercio di Catanzaro Cotone Vibo Valentia propone un nuovo prestigioso evento nell’ambito delle azioni di valorizzazione del suo sistema degli attrattori “LÌMEN”, per diffondere un patrimonio unico di storia e tradizione, questa volta, del territorio catanzarese.

Dopo l’evento di rilancio del Museo d’Arte Contemporanea nella sede di Vibo Valentia, con la mostra “Cesare Berlingeri.

Tra le pieghe dell’Arte” (prorogata fino al 31 ottobre p.v.), l’Ente camerale ha organizzato per il 30 maggio p.v. ore 16:00 nella sede di Catanzaro l’eccezionale appuntamento “Tra le pieghe dell’arte della seta” per evidenziare la missione di un altro straordinario spazio di attrazione culturale, la sua storica e prestigiosa Biblioteca, ponendo sotto i riflettori il documento notoriamente più pregiato della sua collezione, “Capitoli, Ordinazioni e Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro”.

Si tratta di un unicum della seconda metà del Cinquecento, ereditato dalla precedente Camera di Commercio di Catanzaro e già oggetto nel passato, recente e remoto, di numerose e speciali azioni di diffusione.

Tra queste, in particolare, la straordinaria esposizione al Salone del Libro di Torino nel 2013 e la realizzazione del volume di gran pregio storico scientifico, con testi a fronte e saggi critici, dato alle stampe proprio dall’ente camerale catanzarese per la facilitarne la divulgazione.

Dal 30 maggio p.v., la Biblioteca ospiterà permanentemente per il pubblico dei visitatori, i suoi “Capitoli, Ordinazioni e Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro” che diverranno patrimonio culturale universalmente fruibile, grazie ad uno specifico allestimento creato all’interno dei locali della stessa, resa, altresì, più accogliente da nuove postazioni di lettura e da un più funzionale ed elegante sistema di illuminotecnica.

Una occasione speciale, non solo per ri-lanciare la valenza dell’attrattore “Biblioteca”, ma anche per continuare a valorizzare attraverso la narrazione della storia l’antica arte della seta catanzarese, che ha segnato per secoli la vita industriosa di una città ed il suo progresso culturale, economico e sociale.

L’evento si aprirà nel Salone delle Conferenze con gli interventi del Presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo e del Segretario Generale Ciro Di Leva, proseguendo con la Lectio Magistralis dell’Arch. Oreste Sergi Pirrò su “I Capitoli, Ordinazioni e Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro e la produzione di manifatture seriche tra XVI e XX secolo”.

I lavori saranno introdotti e moderati dal funzionario responsabile dell’ufficio valorizzazione attrattori camerali, Raffaella Gigliotti.

A seguire, nel Salone di Rappresentanza dell’Ente camerale, vernissage della mostra, “SCAMPOLI DI MEMORIA. La cultura decorativa nelle manifatture tessili di Catanzaro. Exempla di tessuti tra XVI e XX secolo”, a cura di Oreste Sergi Pirrò, che resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre p.v.

Una mostra suggestiva ed inedita, allestita coerentemente alle testimonianze storiche e artistiche custodite nel prezioso archivio documentale della Biblioteca camerale.