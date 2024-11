Tradizione, innovazione e sostenibilità, il successo della 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare Pro Sud.

La 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, tenutasi dal 21 al 23 novembre 2024 presso il suggestivo Museo Nazionale del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, ha riscosso un grande successo, confermandosi come una vetrina di rilievo per le eccellenze del Sud Italia.

L’evento ha coinvolto operatori del settore, esperti e appassionati in un ricco programma di attività interattive, convegni, premiazioni e degustazioni, celebrando il patrimonio agroalimentare e agroindustriale del territorio.

Promossa dalla Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico di Reggio Calabria, guidata dal presidente prof. Vittorio Caminiti e dal direttore dott. Giuseppe Sciacca, l’iniziativa ha visto il supporto costante della dirigente Anna Maria Cama del Polo Tecnico-Professionale Righi-Boccioni-Fermi, sottolineando il forte legame tra il mondo dell’istruzione e quello professionale.

Tra i momenti clou, la premiazione di consorzi e giornalisti distintisi per l’eccellenza e l’efficientamento energetico ha conferito prestigio all’evento. Tra i consorzi premiati spiccano il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, della Ricotta di Bufala Campana DOP e del Bergamotto di Reggio Calabria DOP.

Riconoscimenti per il giornalismo sono stati assegnati a Fosca Tortorelli, Riccardo Giacoia e Riccardo Lagorio, mentre premi speciali sono stati conferiti a Beppe Convertini ed Edoardo Raspelli per il loro impegno nella valorizzazione delle tradizioni italiane.

L’evento ha visto momenti emozionanti, come l’ingresso di Convertini e Raspelli nella Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria e la presentazione del gioiello “Tartaruga” del maestro Gerardo Sacco, simbolo di sostenibilità.

Gli studenti degli istituti alberghieri “Gagliardi” di Vibo Valentia e “Trecroci” di Villa San Giovanni hanno presentato progetti innovativi, sottolineando l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nel futuro del settore.

Le degustazioni hanno messo in luce il meglio delle tradizioni locali: dai vini Zibibbo e Nero d’Aspromonte ai profitteroles allo Zibibbo, dai salumi e formaggi artigianali ai pani di grani antichi.

Momenti particolari sono stati dedicati al Gin 1750 al bergamotto e al ricordo del maestro pasticcere Domenico Caminiti, celebrato per il suo celebre dolce al bergamotto.

Laboratori esperienziali e cooking show con chef di fama, come Giuseppe Romano e Vincenzo Pennestrì, hanno arricchito l’evento, offrendo un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione.

Sotto il coordinamento della Confraternita del Bergamotto, il “Gusto Sud” è stato protagonista assoluto, contribuendo a rafforzare l’identità territoriale.

La rassegna si è affermata come un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze agroalimentari e agroindustriali del Sud, evidenziando sostenibilità e innovazione come pilastri fondamentali per il futuro del settore.

Reggio Calabria si conferma così il cuore pulsante delle tradizioni e dello sviluppo del patrimonio enogastronomico italiano.